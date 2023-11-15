立法會通過下調股票交易印花稅率條例草案，本周五起生效

立法會三讀通過修訂印花稅條例，以落實今年施政報告提出，下調股票交易印花稅稅率至0.1%的措施。修訂條例將於明日(16日)刊憲，並於本周五(17日)起生效。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，股票市場的蓬勃發展對鞏固香港作為國際金融中心的地位、維持國際競爭力及推動本地金融服務業發展，有舉足輕重的作用。調低印花稅稅率只是提升香港股票市場競爭力的其中一環，政府已要求證監會與港交所(00388)密切合作，全速落實促進股票市場流動性專責小組提出的短期措施。



許正宇又提到，由於香港股票的買賣價差與其他同業市場比較相對較高，港交所已經開展全面檢討，首先透過探索縮窄最低上落價位，實質降低流動性高股票的買賣價差，讓有關股票價格更好反映不斷變化的市場情況；港交所亦正檢討提供市場資訊的收費安排，透過降低費用便利投資者獲得實時的市場數據。



港交所早前預期，若立法會順利通過修例，預料最早可於本月17日實施調整後的印花稅稅率。

撰文：經濟通採訪組

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