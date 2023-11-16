瑞銀:明年底恒指目標為20600點，看好基建及澳門博彩股

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，儘管MSCI香港指數在年初至今已調整20%，但考慮到股票風險溢價與3.8%的歷史平均水平大致一致等因素，認為香港市場似乎並非超賣，預期2023-2025年MSCI香港指數及恒生指數的年複合增長率為10%及6%，明年MSCI香港指數目標定為9500點，恒生指數定為20600點，意味著2024年具有13-18%的盈利帶動回報。



他表示，明年看好基建及澳門博彩股，料後者能受惠於旅遊復甦，但對香港地產股及銀行股則持較悲觀的看法，又指香港地產股對息口走勢較敏感。



料明年本港樓價或下跌10%



瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎表示，房地產業是面臨高利率嚴峻挑戰的板塊之一，該行預計本港住宅價格於2023年下跌0-5%，並在2024年再下跌10%，又指如果美國大規模減息，預計將降低香港的借貸成本，以支持相關產業及整體經濟。



樓市若跌逾一成，負資產數目或逼歷史新高



對於香港負資產情況，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉補充，香港樓市對利率走勢非常敏感，認為現時香港負資產情況尚未見頂，若樓價跌逾10%，不排除負資產數目會迫近歷史高位，但本港樓市仍存有「撤辣」的空間。



對於美國聯邦退休基金將內地及香港股票投資排除在外，陳志立表示，上述股票在相關指數的佔比較低，對香港的資金流向未必有很大影響。

撰文:經濟通採訪組

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