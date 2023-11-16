  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

瑞銀:明年底恒指目標為20600點，看好基建及澳門博彩股

16/11/2023

　　瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，儘管MSCI香港指數在年初至今已調整20%，但考慮到股票風險溢價與3.8%的歷史平均水平大致一致等因素，認為香港市場似乎並非超賣，預期2023-2025年MSCI香港指數及恒生指數的年複合增長率為10%及6%，明年MSCI香港指數目標定為9500點，恒生指數定為20600點，意味著2024年具有13-18%的盈利帶動回報。

 


　　他表示，明年看好基建及澳門博彩股，料後者能受惠於旅遊復甦，但對香港地產股及銀行股則持較悲觀的看法，又指香港地產股對息口走勢較敏感。

料明年本港樓價或下跌10%

　　瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎表示，房地產業是面臨高利率嚴峻挑戰的板塊之一，該行預計本港住宅價格於2023年下跌0-5%，並在2024年再下跌10%，又指如果美國大規模減息，預計將降低香港的借貸成本，以支持相關產業及整體經濟。

樓市若跌逾一成，負資產數目或逼歷史新高

　　對於香港負資產情況，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉補充，香港樓市對利率走勢非常敏感，認為現時香港負資產情況尚未見頂，若樓價跌逾10%，不排除負資產數目會迫近歷史高位，但本港樓市仍存有「撤辣」的空間。


　　對於美國聯邦退休基金將內地及香港股票投資排除在外，陳志立表示，上述股票在相關指數的佔比較低，對香港的資金流向未必有很大影響。

 

撰文:經濟通採訪組

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.690

異動股

01942

馬可數字科技

2.070

異動股

00123

越秀地產

7.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.690
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.070
  • 00123 越秀地產
  • 7.480
  • 02331 李寧
  • 23.550
  • 01093 石藥集團
  • 6.800
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.420
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.940
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 84.800
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.860
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 323.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.150
  • 00001 長和
  • 40.250
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.720
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
報章貼士
  • 06610 飛天雲動
  • 1.750
  • 目標︰$1.88
  • 06127 昭衍新藥
  • 14.800
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.420
  • 目標︰$6.73
熱炒概念股
即時重點新聞

16/11/2023 15:03  瑞銀料內地今年仍有減息空間，若出台PSL等或為內房帶來曙光

16/11/2023 14:05  【國際要聞】美國參議院深夜通過臨時撥款，避免聯邦政府停擺

16/11/2023 13:09  【大國博弈】習近平晚宴發言：中國不賭美國輸亦無意挑戰美國

16/11/2023 13:01  【大國博弈】習近平晚宴主桌名單曝光：波音高管、橋水創始人有份

16/11/2023 12:42  【習拜會】王毅：習近平稱美國要做出正確歷史選擇，冀兩國做夥伴

16/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９５﹒４６億元，買快手沽盈富

16/11/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】大行對騰訊睇法不一，大摩降４％目標價

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

16/11/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７３，三個月拆息較上日微軟５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀:明年底恒指目標為20600點，看好基建及澳門博彩股
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】習拜各持核心要義，惟風險溢價望暫消退
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬上季虧損擴大收入毛利率遜預期曾插近半成，大行意見分歧應該點部署？
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜美通脹升幅回落 加息行動已結束？｜美十年期債息料已見頂｜家得寶(HD)盈收下跌 股價仍升半成？
人氣文章

小薯茶水間

WhatsApp 2大新功能︰一招升級通話安全度免洩漏IP / 增新版群組語音對話！同現時Group Call有咩分別？
人氣文章

容我世說．張翠容

內塔尼亞胡的新中東計劃 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

Jaeger-LeCoultre積家翻轉系列再推浮世繪腕錶！以琺瑯微繪重現江戶時代，向葛飾北齋致敬
人氣文章

Fashion

名牌Vanity Case手袋 | 10款2023 Chanel、Dior、LV經典款化妝箱推薦！$2萬入手！旅行、晚宴、約會都適用！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

成年人的性教育課：次數太頻密，對身體不好？禁慾真的可以養生嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
尿道炎 ︳ 台灣女神林襄經常忍尿發病！小便細菌高達95%！女性感染風險比男士高30倍？泌尿科醫生公開憋尿4大危機
人氣文章
心臟病 ︳ 42歲CEO晨跑突感胸部劇痛！智能手錶救一命！送院揭一動脈全塞！心臟科醫生拆解6大先兆
人氣文章
床蝨5大FAQ！吸塵機可吸走？洗衣粉可作預防之用？港大化學系博士K Kwong：市面滅蝨工具成分有中毒風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 15:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 15:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 15:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/11/2023 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態16/11/2023
習拜會｜習近平晚宴發言：中國不賭美國輸亦無意挑戰美國
人氣文章財經熱話16/11/2023
瑞銀:明年底恒指目標為20600點，看好基建及澳門博彩股
人氣文章FOCUS16/11/2023
【FOCUS】習拜各持核心要義，惟風險溢價望暫消退
人氣文章財經熱話16/11/2023
小鵬上季虧損擴大收入毛利率遜預期曾插近半成，大行意見分歧應該點部署？
人氣文章香港政情16/11/2023
陳國基：區選去政治化，23條與《國安法》互不取代
人氣文章財經熱話16/11/2023
【小鵬業績】單車虧損呈下降趨勢，與滴滴及大眾合作利好集團前景？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金