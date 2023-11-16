【收市短打】港股反勁不繼，需調整後再上？李澤銘：100天線附近阻力大！（有片）

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

港股上日升勢無以為繼，周四（16日）最多回吐逾350點，收市跌幅收窄至246點，報17832點，跌市下成交仍有1151億。李澤銘指，中美元首會面後，兩國緊張氣氛略為緩和，但在較重要的貿易分歧未有達成共識。他認為恒指於100天線附近，即大約18200至18300點會有明顯阻力，目前上望空間有限，反而會有較大機會回補上日上升裂口，即大約17400至17500點水平，加上近期部分強勢股，例如騰訊(00700)皆遭投資者趁好消息出貨，需留意相關股份有見頂回調的跡象。他特別提到小米(01810)已於高位徘徊一段時間，留意到小米新車規格上日已出台，市場焦點由手機方面轉移至造車進度，目前相關情況仍存在不確定，市場亦對新車的定價水平及吸引力抱有疑問。而小米近日股價亦有調整，如投資者看好小米，可待回落至14元附近才考慮部署。

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