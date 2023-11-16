  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股反勁不繼，需調整後再上？李澤銘：100天線附近阻力大！（有片）

16/11/2023

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

 

　　港股上日升勢無以為繼，周四（16日）最多回吐逾350點，收市跌幅收窄至246點，報17832點，跌市下成交仍有1151億。李澤銘指，中美元首會面後，兩國緊張氣氛略為緩和，但在較重要的貿易分歧未有達成共識。他認為恒指於100天線附近，即大約18200至18300點會有明顯阻力，目前上望空間有限，反而會有較大機會回補上日上升裂口，即大約17400至17500點水平，加上近期部分強勢股，例如騰訊(00700)皆遭投資者趁好消息出貨，需留意相關股份有見頂回調的跡象。他特別提到小米(01810)已於高位徘徊一段時間，留意到小米新車規格上日已出台，市場焦點由手機方面轉移至造車進度，目前相關情況仍存在不確定，市場亦對新車的定價水平及吸引力抱有疑問。而小米近日股價亦有調整，如投資者看好小米，可待回落至14元附近才考慮部署。

 

　　立即去片：https://youtu.be/99xDjlqU9AM

 

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.690

異動股

01942

馬可數字科技

2.090

異動股

00123

越秀地產

7.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.690
  • 01942 馬可數字科技
  • 2.090
  • 00123 越秀地產
  • 7.530
  • 02331 李寧
  • 23.600
  • 01093 石藥集團
  • 6.770
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 59.400
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.450
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.980
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 85.050
  • 目標︰$96.00
  • 00506 中國食品
  • 2.850
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 324.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.350
  • 00005 滙豐控股
  • 59.400
  • 00001 長和
  • 40.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.700
報章貼士
  • 06610 飛天雲動
  • 1.780
  • 目標︰$1.88
  • 06127 昭衍新藥
  • 14.820
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.450
  • 目標︰$6.73
熱炒概念股
即時重點新聞

16/11/2023 16:12  恒指全日跌246點報17832，小米跌逾6%，京東逆市升2%

16/11/2023 16:31  《盤後部署》恒指整固宜守穩50天線，中信現價買首站8.6元

16/11/2023 16:40  《小傳日記》股票印花稅聽日還原，今日質低聽日買多轉？

16/11/2023 15:03  瑞銀料內地今年仍有減息空間，若出台PSL等或為內房帶來曙光

16/11/2023 13:09  【大國博弈】習近平晚宴發言：中國不賭美國輸亦無意挑戰美國

16/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９５﹒４６億元，買快手沽盈富

16/11/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】大行對騰訊睇法不一，大摩降４％目標價

10/11/2023 11:51  《嚟緊炒Ｄ乜》深圳國際逆市造好，中線上望８銀無難度

16/11/2023 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８０５１，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股反勁不繼，需調整後再上？李澤銘：100天線附近阻力大！（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

京東季績勝預期惟大行看法分歧，股價急升後回順可以點部署？
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】銀行搶攻短存資金，信銀國際3個月港元定存最高5厘
品味生活
生活
人氣文章

師傅靈靈法

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

名義GDP與實質GDP
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

耐人尋味玩嘢多國菜！印度味拖羅小金杯、西化百花釀雞翼、沒有豆腐的麻婆豆腐、走白飯黯然銷魂飯！無法歸邊、拒絕標籤的美味
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

愛馬仕奇幻劇場《On the wings of Hermès》登陸香港！Kelly手袋合唱歌劇、飛馬神話故事，一趟充滿詩意的奇幻旅程
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

英國精品香水界最值得期待的品牌！深受名媛喜愛的Ormonde Jayne，其誕生竟與Chanel有莫大關係？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

白日之下，讓我們認識／記住余香凝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
沒有正職，只靠炒散過活！不務正業的另一半，只會讓彼此將來前路茫茫
人氣文章
消委會花生醬 | 測試20款幼滑、粗粒花生醬！名牌新竹福源低分？SKIPPY表現點？2個品牌黃曲霉毒素超標食過量中毒！即睇邊款最肥＋總評分
人氣文章
求婚成功但未結已分？籌辦婚禮的過程，擊潰了多少根基不穩的關係！決定結婚那一刻才是挑戰開始
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 17:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/11/2023 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/11/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/11/2023
【收市短打】港股反勁不繼，需調整後再上？李澤銘：100天線附近阻力大！（有片）
人氣文章財經熱話16/11/2023
京東季績勝預期惟大行看法分歧，股價急升後回順可以點部署？
人氣文章生財有道16/11/2023
【高息定存】銀行搶攻短存資金，信銀國際3個月港元定存最高5厘
人氣文章國際動態16/11/2023
習拜會｜習近平晚宴發言：中國不賭美國輸亦無意挑戰美國
人氣文章財經熱話16/11/2023
瑞銀:明年底恒指目標為20600點，看好基建及澳門博彩股
人氣文章FOCUS16/11/2023
【FOCUS】習拜各持核心要義，惟風險溢價望暫消退
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金