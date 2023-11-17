阿里煞停阿里雲兼遭馬雲家族減持，大行紛降目標，股價縱急插也博唔過？

阿里巴巴(09988)昨日(16日)收市後公布季績，僅符合市場預期，沒甚驚喜，集團又連環向市場投下震撼彈，除備受市場期待的阿里雲分拆全面煞停，盒馬鮮生的的IPO計劃亦被擱置，連同集團創辦人馬雲家族信託預告減持阿里1000萬股ADS，拖累隔晚美股大插逾9%。阿里績後復遭多間大行降目標價，即使上市以來首度派息，今早(17日)於港股仍插一成，應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

第二季扭虧賺277億人幣 首派股息0.125美元



阿里巴巴公布，截至9月30日止第二季純利約277億人民幣，去年同期虧損205.6億人民幣，惟低於市場預期賺321.18億人民幣。而非公認會計準則純利約401.9億人民幣，增加19%，符合市場預期。收入則為2247.9億人民幣，增長9%，經營利潤335.8億人民幣，增長34%。經營活動產生的現金流量淨額492.31億人民幣，增長4%。自由現金流452.2億人民幣，增長27%。當中淘天集團收入增長4%至976.54億人民幣，國際數字商業集團收入增長53%至245.11億人民幣，本地生活集團收入增長16%至155.64億人民幣，菜鳥收入增長25%至228.23億人民幣，雲智能集團收入增長2%至276.48億人民幣，大文娛集團收入增長11%至57.79億人民幣。

此外，集團首度派息，按截至今年3月31日止年度派發末期股息，每股普通股派0.125美元或每股美國存託股份派1美元，派息總額約25億美元，股息派發日為明年1月11日。集團將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視以決定股息金額。



暫緩分拆盒馬及阿里雲 馬雲家族信託擬減持阿里ADS涉8.7億美元



不過，阿里同時宣布，決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而盒馬首次公開募股計劃暫緩，正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素。集團提到，今年10月美國擴大出口管制規則，進一步限制向中國出口先進計算芯片和半導體製造設備，有關限制可能會對雲智能集團提供產品和服務的能力，以及履行現有合同的能力產生重大不利影響，從而負面影響其經營業績及財務狀況。這些新的限制也可能對集團多個相關業務產生更廣泛的影響，限制其升級技術能力。雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此會專注建立雲智能集團可持續增長的模型。而阿里國際數字商業集團則正為外部融資做準備。至於菜鳥集團已申請在香港進行首次公開募股，並已向香港聯交所遞交申請上市文件。

另外，阿里巴巴創辦人馬雲計劃減持阿里股份。據美國證交會SEC披露的文件顯示，馬雲家族信託旗下JC Properties Limited及JSP Investment Limited計劃在下周二(21日)各自將500萬股ADS(美國存託股票)出售，涉及股票市值共8.707億美元，折合約67.9億港元。



外電估算螞蟻第二季盈利按季跌逾80% 按年跌65%

另方面，《路透》根據阿里巴巴的業績測算，螞蟻集團截至今年6月底止季度，錄得淨利潤25.9億人民幣，按季急跌逾80%，按年亦大減65%。



據阿里公布截至9月30日止第二財季業績，與螞蟻集團有關的權益法核算的投資收益為8.46億人民幣，較去年同期跌64.6%，集團稱這反映了中國監管機構在2023年7月宣布對螞蟻集團處以70.7億人民幣的罰款。阿里延後一個季度計入所有權益法核算的投資損益，且阿里持有螞蟻32.65%的股權，據此測算，螞蟻第二財季淨利為25.9億人民幣。同樣計算規則下，螞蟻集團2022年二季度和2023年一季度分別錄得淨利73.3億和133.7億人民幣，意味螞蟻集團今年二季度淨利按年下跌64.7%，按季大減80.6%。

美銀：雲業務發展面臨挑戰 目標價降至110元

美銀發表研報指，阿里季績基本符合市場及該行預期，但公司暫停雲業務分拆，及馬雲家族可能出售約1000萬股美國ADR持股，令市場大感意外，因此將令投資者關注公司未來增長策略，雖然公司指暫不分拆受美國限制芯片出口影響，但顯示阿里在雲業務發展面臨挑戰及不明朗，調低港股目標價17%，由133元降至110元，主要因為調低2024至2026年3月底止年度盈利預測5至7%，但重申評級為「買入」，基於現市價約為2024年經調整預測市盈率8倍及2025財年市盈率7倍，同時認為阿里將受惠內地經濟可能已觸底。



富瑞指，阿里強調美國的出口管制導致其決定不再分拆雲計算業務，但鑑於阿里的資產負債表中的淨現金和投資有多種方式可以產生回報，而阿里在人工智能的支持下，為不同部門制定了3年目標，長期觀點保持不變，維持「買入」評級，但考慮到較高的持股折扣，下調目標估值，港股目標價削22.65%，由181元降至140元，美股目標價亦由187美元降至145美元。



花旗：放棄分拆雲業務令人意外 目標價降至140元



花旗指，阿里季績符預期，收入勝該行預期，惟經調整淨利潤按年增長17%至401億人民幣，較其預估低約2%，主要由於較低的毛利率和較高的研發開支，抵銷了營銷和一般及行政開支的下降。亮點包括淘天集團期內經調整EBITA及國際數字商務收入均勝預期，而令人意外的是阿里宣布放棄分拆雲業務。不過，除了承諾持續進行股票回購，阿里還宣布首次發放年度股息，予其美股目標價147美元，港股目標價由144元降至140元，均予「買入」評級。



摩通認為，阿里第二財季收入及經調整每股盈利大致符預期，惟相信投資者關注擱置完全分拆雲智能集團決定，股價料見負面反應。而第二財季雲業務維持疲弱，淘寶天貓線上支付商品交易總額更溫和下跌，因此預計市場將下調其中國零售商業客戶管理收入(CMR)預測，甚至乎下調利潤預測，予港股目標價145港元，美股目標價150美元，評級均為「增持」。

瑞銀：阿里雲不分拆或引起股東憂慮 降美股目標價至120美元

瑞銀指，阿里第二季收入、經調整EBITA、毛利率均符合預期，淘寶天貓收入則略低於預期。相信績後股價下跌主因馬雲家族減持，以及投資者對回報及增長期望落差，其中阿里雲不完全分拆可能引起股東對未來回報憂慮。雖然相信集團朝著正確方向前進，但於短期投資者或需較長時間觀察該策略轉移。撇開短期憂慮，阿里經調整EBITA增長率13%；計及股息和回購的股東回報率5%，投資回報仍屬吸引。下調公司2023至25年經調整EBITA預測3%至5%，因業務轉型令中國零售商業客戶管理收入(CMR)增長及利潤率下降，下調美股目標價5.5%，由127美元降至120美元，維持「買入」評級。

高盛表示，阿里第二財季業績符合預期。阿里宣布持續回購和派息，相關資金將來自集團的自由現金流，按現時的市值來看，淘天集團的估值約為稅後淨營業利潤的6.5倍，在CMR中單位數增長下，每股盈利有望實現雙位數增長，估值仍然吸引。儘管市場對阿里叫停分拆阿里雲及業績的反應負面，注意到其股價已回落到今年5月宣布分拆前，仍維持131元目標價及「買入」評級，並列入「確信買入」名單，看好集團回歸淘寶的策略將推動更多增長。





曾永堅：馬雲減持打擊信心股價需時消化 暫宜按兵不動

（曾永堅）

今日《開市Good Morning》節目請來椽盛資本投資總監曾永堅，他指阿里業績符合市場預期，但以現時市況，業績要有驚喜，市場才會收貨，今次只有國際數字商業集團增長較快，但此部分仍處虧損。而業績無驚喜之餘還帶來兩大驚嚇，其中創辦人馬雲家族信託減持令市場感到突然，集團精神領袖減持令人聯想是否代表其看淡前景。去年大家買入阿里因期待集團有大規模企業戰略重組，逐步將六大領域分拆，其中對阿里雲分拆市場有頗大期望，因其估值較高，覺得其業務較成熟可釋放價值，現在卻擱置分拆，令人聯想與馬雲減持有關連，亦打擊了市場信心，股價可能需較長時間消化。

曾永堅續指，雲業務發展及估值成長動力或繫於芯片，雲業務發展要更上一層樓其實很需要高算力、高效能芯片，但芯片出口涉及中美國策，管理層或暫看不到突破此框框可能。相反，以菜鳥業務穩定性及資本市場方面認受性，且不受政治因素影響，擱置分拆機會較小，但未來會否上市仍要看市場氣氛及管理層覺得估值是否合適。另外，螞蟻估值一直「縮水」已在市場預期內，撇除政策監管，其經營環境與3年前已不能相比，就算上到市也未必是好事，不過其經營模式適合國情，只要平實做生意交出可持續業績仍可部署上市。

至於阿里部署策略，曾永堅指，若80元以下買入，價格不算高，惟暫宜按兵不動。阿里技術上已跌穿上次低位5月31日的75.8元，下一技術位處於70元水平，料於70至75.8元區間打底起碼要一個月。若今日收市及下周守穩75.8元，料可於73至77元上落；若今日跌穿75.8元，料於70至76元上落。而從業績及前景推算，其預期市盈率約9至10倍只屬合理水平，最主要盈利收入來源為淘天集團，但高增長期已過。此外，馬雲家族減持料陸續有來，但馬雲過去有不少傳聞，慢慢退出也未必是壞事，市場往後可能看作利好消息。

阿里半日跌10.08%收報73.15元，成交93.61億元。其他科技股亦大多下跌，騰訊(00700)跌2.59%報316.4元，京東跌3.24%報104.5元，美團(03690)跌2.95%報108.4元，百度(09888)跌5.7%報102.6元，快手(01024)跌2.08%報58.75元，惟網易(09999)升2.62%報180.3元，小米(01810)升0.64%報15.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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