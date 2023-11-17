《午市前瞻》恒指連跌兩日無改反覆向好走勢 藥明生物好抵買

恒生指數半日報17445，跌387點或2.2%，主板成交逾541億元。恒生中國企業指數報5973，跌143點或2.3%。恒生科技指數報3969，跌80點或2%。



恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及小米(01810)；阿里收報73.15元，跌8.2元或10.1%，成交93.61億元；騰訊收報316.4元，跌8.4元或2.6%，成交33.13億元；小米收報15.8元，升0.1元或0.6%，成交12.96億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

(藥明合聯今天首掛)



葉尚志：股市整體氣氛回暖 恒指料守穩17000



阿里巴巴第二財季績後公布暫緩阿里雲及盒馬鮮生的分拆上市計劃，連累一眾中概股跟跌，今早阿里裂口低開近8%後反覆下挫，盤中一度跌逾10%失守73元見近一年新低。重磅阿里為恒指帶來逾130點跌幅，拖累恒指半日跌超過350點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指連插兩日難免令人憂慮，但環球市場整體氣氛好轉，憧憬息率見頂令市場氣氛回暖，美國國債孳息率持續回落，人民幣回穩等都有望為股市提供支持。



走勢方面，葉尚志看好恒指於17000會有極強支持，雖然連跌兩日，但仍未改大市正形成反覆向上趨勢，料中線維持向好。

藥明合聯1分鐘圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



藥明合聯值買惟已大升



藥明生物(02269)分拆藥明合聯(02268)今日上市，開報26.95元，盤中更高見28.8元，較招股價20.6元高出近40%，以每手500股計，不計手續費每手賺4100元。葉尚志指藥明合聯在近期市值較大的新股當中已算表現不錯，現時有氣氛兼有勢頭之下有望繼續上試高位。他指，雖然藥明合聯以上限定價，但整體都並非進取，市場普遍對其基本面較有信心，但要留意現價已較招股價大升逾三成，投資者是否高追宜按個人風險胃納衡量。

藥明生物日線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



藥明生物可作中長線部署



至於母企藥明生物，今早受市況拖累未能受惠藥明合聯熱度，半日仍要跌約1%。葉尚志直言，藥明生物現價適合作中長線部署，因為股價已率先於大市見底回升，亦已接近2020年股價大升前的水平。他提到，2020年市場憧憬美國放水會帶動增長股表現，至2021年一度炒高至140元水平，但他認為當時水分太高。現價已回落至2020年水平，但期間藥明業績持續穩定向好，變相股價現時已低於估值，現價約47元水平相當吸引，可部署。

撰文: 經濟通通訊社市場組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱