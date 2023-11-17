致富集團「第8屆聯大投資比賽頒獎禮」圓滿結束，參賽者人數歷年最高

致富集團主辦的「第8屆聯大投資比賽」已圓滿結束，於日前舉行了頒獎禮並宣布獲獎結果。本屆比賽榮獲摩根大通、南方東英資產管理有限公司及ViewTrade等企業冠名贊助，共頒發15個大獎以及院校學會的積極參與獎，成就了10位投資新星及5位產品盃贏家脫穎而出，一展投資才能，送出總值超過12萬港元獎金獎品，並為得獎者提供海外金融機構實習機會。

致富集團致力幫助大學生實踐「先學習，後投資」的理財概念，每位參賽者獲提供500萬港元的模擬資金，比賽期間可交易港股、美股、窩輪、牛熊證以及ETF等產品。

頒獎禮當日特別邀請了香港立法會金融服務界議員李惟宏、香港證券及投資學會董事局成員徐聯安、香港證券業協會副主席李穎妤、香港網上經紀協會名譽會長伍子權作頒獎嘉賓外，更獲冠名贊助企業包括南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部高級副總裁李溢琳及ViewTrade代表到場支持。此外，衷心感謝贊助實時美股報價串流的納斯達克（Nasdaq）以及贊助實時港股串流報價的財經智珠網之代表出席。而《香港經濟日報》及《經濟通》為本屆比賽的獨家傳媒贊助。

作為主辦機構的致富集團行政總裁李兆豐表示，今年學生參與的情況熱烈，共錄得超過1700名來自香港、澳門、台灣及內地的學生參加，參與率為歷年最高，參與的院校更高達34間。而比賽總成交量約達26000宗，最高獲利的一位參賽者金額更達800萬港元，充份展現出同學對投資的熱情及知識，期望來年的參與人數再創新高。祝賀今屆所有的得獎同學並感謝各位贊助商的支持。

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