金管局：第三季外匯基金投資虧損錄55億元

金管局公布，今年第三季外匯基金錄得55億元的投資虧損，當中，債券收益157億元，香港股票虧損57億元，其他股票虧損80億元，外匯虧蝕75億元。去年第三季外匯基金錄得投資虧損1134億元。

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首三季外匯基金投資收益錄1109億元

今年首三季，當局錄得外匯基金投資收益1109億元。當中，債券收益737億元，香港股票虧損105億元，其他股票收益405億元，外匯虧損93億元，其他投資收益165億元。

今年第三季，支付予財政儲備的款項為40億元，支付予特區政府基金及法定組織的款項則為42億元。

首三季支付予財政儲備和特區政府基金及法定組織的款項分別為140億元及121億元。

余偉文：對外匯基金第四季看法正面 會採取較防禦性管理

香港金管局總裁余偉文出席立法會財經事務委員會後表示，現時第四季及明年上半年的市場均具不確定性，包括地緣政治等方面，儘管市場預期美國加息周期或接近見頂，認為現時談論減息為時尚早，需要留意往後的數據發展。

對外匯基金第四季看法正面 採防禦性管理

對於外匯基金展望，余偉文指出，難以預測外匯基金全年情況，但首三季外匯基金錄得1109億元的收益，形容為「幾好的cushion（緩衝）」，目前為止對外匯基金第四季看法正面，希望第四季能表現穩定，而在第四季及明年上半年將會用較防禦性管理，包括將債券年期減短，使利息收益較平穩等，而在長遠方面亦會較多元化，指外匯基金一直慢慢增加在私募股權以及房地產方面的投資，希望在中長期帶來較好收益。

余偉文提及，在香港方面，整體貸款增長減少，受內地相關貸款影響，而內地經濟具平穩趨勢，內需或零售有頗好動力，加上發行1萬億元人民幣國債，會推動內地投資氣氛，經濟慢慢穩步復甦，期望能夠增加貸款需求。

撰文：經濟通採訪組

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