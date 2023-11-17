美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯

有立法會議員提及美國國會報告唱淡聯匯制度一事，香港金融管理局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會時回應指，聯匯制度對香港來說屬金融穩定支柱，絕對無意去改變，又指市場不時有說三道四的言論，留意到市場對聯匯信心好強，而市場對相關雜音反應很細，而港匯在過去一兩天更略為走強。

美國國會轄下的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發表年度報告，指香港金管局維持港元與美元掛勾的能力面臨壓力，香港的財政能力受到消耗，對聯匯制度能否繼續維持成疑。

報告提及，金管局將港元匯率維持在7.75至7.85美元的範圍內，但在2022年5月至2023年6月期間，港元匯率已觸及弱方兌換保證超過40次，金管局不得不大舉購買港元，從銀行購買了近2890億元，以確保港元匯率保持在相關區間內。香港銀行體系總結餘在過去12個月內急劇下降，較2021年的高位下降90%。2023年6月，香港銀行體系總結餘跌至447.6億元，這是自2008年11月環球金融危機以來的最低流動性水平。

報告亦提及，香港政府限制已經移居外地的港人使用金融帳戶的情況，建議美國應對參與限制移民自由的個人實施制裁，要求美國金融機構不要協助扣留MPF帳戶資金。

撰文：經濟通採訪組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱