  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯

17/11/2023

　　有立法會議員提及美國國會報告唱淡聯匯制度一事，香港金融管理局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會時回應指，聯匯制度對香港來說屬金融穩定支柱，絕對無意去改變，又指市場不時有說三道四的言論，留意到市場對聯匯信心好強，而市場對相關雜音反應很細，而港匯在過去一兩天更略為走強。

 

 

　　美國國會轄下的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發表年度報告，指香港金管局維持港元與美元掛勾的能力面臨壓力，香港的財政能力受到消耗，對聯匯制度能否繼續維持成疑。

 

　　報告提及，金管局將港元匯率維持在7.75至7.85美元的範圍內，但在2022年5月至2023年6月期間，港元匯率已觸及弱方兌換保證超過40次，金管局不得不大舉購買港元，從銀行購買了近2890億元，以確保港元匯率保持在相關區間內。香港銀行體系總結餘在過去12個月內急劇下降，較2021年的高位下降90%。2023年6月，香港銀行體系總結餘跌至447.6億元，這是自2008年11月環球金融危機以來的最低流動性水平。

 

　　報告亦提及，香港政府限制已經移居外地的港人使用金融帳戶的情況，建議美國應對參與限制移民自由的個人實施制裁，要求美國金融機構不要協助扣留MPF帳戶資金。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00467

聯合能源集團

0.690

異動股

01942

馬可數字科技

1.940

異動股

00123

越秀地產

7.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.690
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.940
  • 00123 越秀地產
  • 7.550
  • 02331 李寧
  • 23.100
  • 01093 石藥集團
  • 6.850
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.940
  • 目標︰$18.00
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 目標︰$65.10
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 6.430
  • 目標︰$6.73
  • 00836 華潤電力
  • 15.780
  • 目標︰$17.00
  • 02020 安踏體育
  • 81.650
  • 目標︰$96.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.250
  • 00700 騰訊控股
  • 315.200
  • 00001 長和
  • 40.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 00941 中國移動
  • 62.400
報章貼士
  • 02886 濱海投資
  • 1.620
  • 目標︰$1.90
  • 02128 中國聯塑
  • 4.240
  • 目標︰$5.50
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.100
  • 目標︰$49.30
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2023 16:11  恒指跌378點報17454，阿里跌10%，網易逆市升逾2%

17/11/2023 16:03  《本港樓市》中原CCL按周微升0.23%，終止4連跌

17/11/2023 15:45  《本港樓市》曉柏峰下周一首輪推售68伙，折實392萬元起

17/11/2023 13:13  《缸邊麗評－熊麗萍》連串消息懾市場，阿里暫不急撈底

17/11/2023 11:22  《魚缸博客》恒指或回試上升軌後再反彈，藥明合聯現價買中線持有

17/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３９億元，買盈富沽騰訊

17/11/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】阿里績後被大行齊狠削目標，網易獲睇好

17/11/2023 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７９７０，一年期拆息維持５﹒２厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款
人氣文章

新聞>財經熱話

美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：第三季外匯基金投資虧損錄55億元
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】習拜各持核心要義，惟風險溢價望暫消退
人氣文章

政經范局．范強

唐寧街火燒眼眉，卡梅倫只爭朝夕
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

比lululemon更值得入手？3個性價比超高的瑜伽服品牌推介！舒適、時尚，做運動、休閒甚至上班都適合！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港藝術館展覽「三城記」：細味明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷故事，重組東方的想像
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

準備求婚的你，知道她的戒指尺寸嗎？3個方法讓你偷偷取得伴侶手指尺寸！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試28款去角質棉片！2牌子乙醇酸超出家用總量上限可能灼傷皮膚？易敏感人士要揀含這2種成分產品
人氣文章
休班護士目睹港男胸痛暈倒！心臟停頓21分鐘即做CPR救回一命！延遲急救每分鐘存活率減10%！幫人報警注意2件事
人氣文章
日本大阪水質受污染！31人「永久化學物」PFAS超標！5大日用品常出現？吸入後要10年才能分解？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2023 16:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2023 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2023
余偉文：負資產者只要一直正常還錢，銀行不會追收貸款
人氣文章財經熱話17/11/2023
美國會報告唱淡聯匯，余偉文：不時有說三道四言論，無意更改聯匯
人氣文章財經熱話17/11/2023
金管局：第三季外匯基金投資虧損錄55億元
人氣文章香港要聞17/11/2023
盧寵茂：正選擇港資港式機構作長者醫療券服務試點
人氣文章生財有道17/11/2023
【高息定存】華僑永亨新推168天定存息高達5.3厘
人氣文章國際動態17/11/2023
中國減持美國國債至7781億美元，續刷十四年新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金