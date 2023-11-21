小米季績勝預期獲大行升目標，攜程上季盈利急增，兩股借勢回吐可追入？

內地手機品牌小米(01810)及線上旅遊平台攜程集團(09961)齊公布第三季業績，其中小米成功扭虧為盈賺逾48億人民幣，經調整純利近60億人民幣，兩者均勝預期，毛利率亦升至22.7%的歷史新高，績後獲多間大行上調目標價，今早(21日)卻逆市跌3%，相信是因累積升幅大，有投資者趁好消息出貨。攜程業績亦對辦，第三季賺46.2億人民幣，按年升逾16倍，收入亦升近一倍，經調整EBITDA利潤率升13個百分點至34%。攜程績前已連升兩日，今早最多再升近3%，惟半日卻倒跌收市。兩隻股份可趁機追入嗎？

（資料圖片）

小米第三季轉賺48.74億人幣 經調整盈利按年增1.83倍



小米截至2023年9月30日止第三季純利為48.74億人民幣，勝預期賺43.28億人民幣，而去年同期錄虧損14.76億人民幣；非國際財務報告會計準則計量，經調整淨利潤為59.9億人民幣，按年增1.83倍，勝預期的46.5億人民幣。期內收入按年增0.6%至708.94億人民幣，略勝預期的705億人民幣，當中智能手機業務收入跌2%至416.49億人民幣；期內全球智能手機出貨量為4180萬台，按年增長4%，按季增長27%；平均售價(ASP)按年跌5.8%至每部997元人民幣；智能手機業務毛利率為16.6%，按年提升7.7個百分點。

第三季IoT與生活消費產品收入增8.5%至206.73億人民幣，互聯網服務收入增9.7%至77.56億人民幣。集團毛利按年增37.4%至161.1億人民幣，整體毛利率達22.7%，連續四個季度環比提升，創出歷史新高。季度研發開支按年增22%至約50億人民幣，主要是由於與智能電動汽車業務及其他創新業務相關的研發開支增加所致。

另小米首三季錄得純利127.48億人民幣，而去年同期為虧損6.77億人民幣；以非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤為143.63億人民幣，按年增約1.04倍。期內收入1977.27億人民幣，按年跌7.6%；毛利418.62億人民幣，增15.6%。





花旗：季績勝預期目標價升至19.6元 大摩：毛利率創新高令人驚喜

花旗發表研報指，小米第三季業績勝預期，季度收入符預期，毛利率分別較該行和市場預期高出1和1.3個百分點，經調整淨利潤亦較該行和市場預期高20%和29%。智能手機業務毛利率創紀錄新高的16.6%，這受惠於零部件成本下降、產品組合和庫存減損準備。預期小米第四季收入按年增11%，手機出貨量超過4000萬台，季節性因素影響下，毛利率回落至15%，電動車和新業務的營運開支上升。上調小米今年全年每股盈利預測10%，以反映較佳的毛利率表現，但考慮到電動車方面的投入，下調2024及2025年每股盈利預測4%和17%，預料電動車出貨量將分別達5.87萬和12.55萬輛，分別貢獻總收入的4%和8%，將目標價由17.1元上調14.6%至19.6元，維持「買入」評級，近期的刺激因素包括紅米K70手機及電動車的發布。

大摩稱，小米第三季收入同比升1%至709億人民幣，毛利率同比增長6.1個百分點至22.7%創歷史新高，令人驚喜。智能手機毛利有驚喜，成為小米估值重評催化劑。而因旗艦機型小米14銷售強勁，相信即使華為手機回歸，小米市佔率維持穩固，加上海外交付量持續改善，相信第四季整體智能手機交付量持續上升，同時毛利率或保持韌性。研發費用上升或少許拖累營運利潤，但全新電動車擬明年上半年推出，或會成為正面推動力，維持「增持」評級，目標價19元。

大和：料明年毛利率勝預估 目標價升至18.5元

大和指，小米第三季業績大致符合預期，在財務收入支持下，經調整淨利潤較其預期高出17%，集團收入亦恢復按年增長；撇除電動車和新業務的投資，期內經調整經營收益由上季的9%提升至10.8%。另小米14系列手機的成功，料帶動集團明年手機出貨量增長。展望第四季以及2024年，預期零件成本下降和庫存減值的益處將會消失，相信明年智能手機和IoT設備的毛利率將不及今年表現，但在產品組合和供應鏈成本優化下，相關業務的毛利率水平仍高於大和此前預估。調升小米2024至2025年的毛利率預測94至98個基點，上調2023至2025年的每股盈利預測8%至18%，以反映更佳的毛利率。此外，小米已於本月獲得首款電動車的銷售許可，並推進在明年實現量產，任何優於預期的銷售表現將成為催化因素，重申「優於大市」評級，目標價由15.5元上調19.4%至18.5元。



中信里昂指，小米第三季業績勝預期，期內總收入和經調整淨利潤分別較該行預估的高出0.6%和13%。受益於新興市場的強勁表現以及中國市場高端化的成功，第三季智能手機出貨量呈現正面增長。物聯網銷售得益於大型家電的推動，而網路收入則受惠於海外廣告。隨著產品結構的改善，季度毛利率創歷史新高。互聯網服務收入按年增9.7%，主要受中國的廣告和遊戲市場所帶動，以及海外貢獻持續增長；廣告收入按年增15.7%，反映科技創新帶動業務發展。預料小米第四季收入按年增11%，經調整淨利潤增1.8倍，調升今、明年純利預測5%和15%，目標價由19元升至19.7元，評級亦由「優於大市」升至「買入」。

高盛：第三季經調整盈利勝預期 目標價升至18.7元

高盛稱，小米第三季收入符合預期，經調整淨利潤勝預期。看好公司核心收入及智能手機交付前景，因小米在高端智能手機市場定位穩固，擴張國際市場潛力，及更加互通的智慧生態系統，維持「買入」評級，將2023至25年調整後淨利潤預測上調9%至12%，目標價由16.3元升至18.7元。





瑞銀指，小米第三季收入符合預期，非國際財務報告準則淨利潤高於該行及市場預期，毛利率22.7%創歷史新高。智慧型手機銷量按年升1%至4180萬部，亦大致符合該行預期。管理層對全球宏觀經濟復甦持樂觀態度，2022至26年研發開支累計支出為1000億人民幣。由年初至今，小米回購了1.03億股，每股平均11.28港元，該行仍在調整其對公司前景的預測，予目標價16元及「買入」評級。

美銀：小米季績符預期 惟電動車持續沉重開支將成風險

美銀指，小米第三季業績大致符合預期，在毛利率改善下，小米第三季經營利潤錄50億人民幣，較該行預期高出7%；收入709億人民幣符預期，毛利率按季提升1.7個百分點至22.7%，智能手機和IoT與生活消費產品業務毛利率均創紀錄新高。智能手機出貨量按季提升27%，毛利率按季擴闊3.3個百分點至16.6%，集團有信心未來能賣出更多高端手機，並在海外市場進一步擴展智能手機和IoT業務的足跡。惟考慮到關鍵核心零件成本未來有可能攀升，預料小米硬件利潤率再上升的空間有限，而在非洲、拉美地區擴展或拖累平均售價(ASP)增長。

美銀又指，小米電動車研發進入最後階段，管理層相信其小米生態系統將帶動相關銷售。小米將投放更多資源於營銷方面，在競爭激烈的中國電車市場中，持續的沉重開支將成為該股的風險。美銀將其2023至2025年經調整淨利潤調升2%至10%，以反映整體硬件利潤率改善，並將目標價由15元上調13.3%至17元，但基於平衡風險與回報的考量，重申「中性」評級。

黃瑋傑：見小米績優才買已太遲 料調整完才重拾升勢

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米業績可以收貨，並確認規模與利潤並重的新策略收到預期效果，毛利率見到明顯改善。不過，小米股價由12元以下起步升至最高16.98元，已差不多升了四成，股價往往走在業績前面，若現在看到業績好才買不是不可以，亦有大行提升其目標價，但他們升或降目標價往往很被動，見業績好就上調，見業績差就下調，但其基於估值給予的目標價有時不太貼地，與現價相差很遠。總之，小米業績沒問題，但若打算短線「搭順風車」炒業績，恐怕股價已預先反映。

黃瑋傑續指，小米技術上近17元做了個小雙頂，近期股價走勢已轉弱，上周四(16日)高開低收、穿頭破腳做了一支大陰燭，昨日(20日)一度創11月8日以來新低，相信有低位買貨的投資者趁業績好獲利，料要調整完才可重拾升勢，短線高追要考慮水位。

攜程第三季賺46.2億人幣按年升16.3倍 收入升近一倍





（攜程旅行網截圖）



攜程集團亦公布截至今年9月底止第三季未經審核綜合業績，期內歸屬集團淨利潤46.15億人民幣，按年升約16.3倍。季度總收入137.51億人民幣，按年升約99.4%，按季則升22%；其中住宿預訂收入為56億人民幣，按年升92%，交通票務收入為54億人民幣，升105%，旅遊度假業務收入為13億人民幣，升243%，商旅管理業務收入為5.9億人民幣，升60%。毛利112.73億人民幣，按年升約100.6%；經調整EBITDA約46億人民幣，按年升228.6%；經調整EBITDA利潤率約34%，而2022年同期約21%，今年上季度約33%。



攜程披露，季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂同比增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上；公司國際OTA平台的總預訂較去年同期及2019年疫情前同期水平增長超100%。

陳樂怡：內地消費降級兼短期沒大假期 攜程料300元遇阻

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，攜程近幾季業績都好過市場預期，上季經調整EBITDA利潤率亦超預期，不過近期旅遊股縱使業績對辦，股價都陷於悶局，因市場擔心在高基數下，明年可否保持佳績，加上內地經濟令人擔憂，商品零售方面已見消費降級，恐蔓延至服務方面消費，雖然公司管理層於分析員會議中提到休閒及商務服務消費比2019年強，但仍難消除市場憂慮。不過，隨著國際運力逐步恢復，明年出境遊需求相信會增加，本土遊需求亦可逐步復甦，惟短期內地沒大假期，短乏催化劑，攜程股價料於300至310元遇到阻力。

小米半日跌2.97%收報15.7元，成交16.94億元。攜程則跌0.07%報280.2元，最多升2.92%至288.6元，成交3.25億元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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