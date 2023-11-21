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領展廣州天河領展廣場首期改造完成開幕，出租率逾95%

21/11/2023

　　領展(00823)廣州天河領展廣場第一期資產提升完成，並於周二（21日）正式開幕。領展中國內地董事總經理竺海群接受傳媒訪問時表示，現時出租率逾95%，吸引超過60家全新品牌入駐。於10月，客流量按月及按年均升逾40%；銷售額按月升30%，按年則升65%。他續指，翻新後商場餐飲佔比35%至40%，另有5%至10%為體驗業態。

 

領展中國內地董事總經理竺海群（左）、
領展行政總裁王國龍（中）
領展首席財務總裁黃國祥（右三）

 （許英略攝）

 

首期項目總投資約3億人民幣

 

　　該項目資產提升首期項目總投資約3億元人民幣，投資回報率約12%。該資產提升主要為廣州天河及珠江新城地區中產家庭，打造高品質新型社交休閒場域，是當地社群「人文生活圈」，亦專為滿足商務人群、年輕族群在家居與工作地點以外消閒生活需求「第三空間」，其中，商場提供戶外兒童遊樂場「meland」及佳餚美饌街，商舖總數160間，並設有1000個停車位，總樓面面積90113平方米。項目前身為廣州太陽新天地購物中心，領展於2021年以32億元人民幣收購。

 

料明年開始第二期資產提升工程

 

領展中國內地董事總經理竺海群（許英略攝）

 

　　竺海群亦指，會待第一期人流穩定後，明年開始第二期資產提升工程，主要翻新商場另一邊的洗手間、燈光、天花、地面，與第一期資產提升標準一致。他又指，隨零售市道好轉，料第二期回報率更好。

 

經濟通通訊社記者許英略廣州專電

 

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