美息見頂預期升溫，金價突破2000美元獲機構唱好，金礦股全線上升可吼？

聯儲局上次會議紀錄顯示，決策官員對進一步加息持謹慎態度，令市場預期聯儲局接近結束加息周期，金價昨日(21日)飆逾20美元，現貨金突破2000美元大關，金礦股今日(22日)亦受帶動全線上升。金價獲多家機構及券商唱好，可能未升完，金礦股可否趁金價向好吸納呢？

（Shutterstock）

聯儲局官員對再加息持謹慎態度 分析師：金價技術上偏向上行

昨日公布的聯儲局最新會議紀錄顯示，與會委員擔憂通脹壓力持續存在，甚至走高，或需採取更多措施，但重申對進一步加息持謹慎態度，使市場預期聯儲局接近結束加息周期。此外，美國公布10月成屋銷售低於市場預期，亦使市場相信聯儲局在經濟數據疲弱下不會再加息。雖然美元自周一(20日)觸及8月31日以來低位後，止步三連跌，美匯指數漲0.16%至103.6，但黃金期貨仍收高，紐約期金升21.3美元或1.1%，報每盎司2001.6美元，是上月30日以來收市新高。



FXStreet分析師Matías Salord最新撰文指，金價昨日飆升，逼近10月高點，因美聯儲結束加息的預期令美元承壓。黃金日線圖顯示，受技術指標支持，金價偏向上行。動量指標突破中線，相對強弱指數(RSI)向上移動，但仍遠離超買水平。然而，一個重要的阻力位出現在2010美元附近，該區域在10月份限制金價上行空間，突破2010美元是金價進一步上升的必要條件。金價短期支撐位處於1994美元，隨後是20周期簡單移動平均線(SMA)1984美元。若金價出現更明顯看跌修正，上升趨勢線1978美元似乎是最後一道防線。另RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，看起來短期內不會再加息，對黃金來說利好。

法興銀行：金價獲多個利好因素支撐 料明年大部分時間保持2200美元



法國興業銀行在最新大宗商品展望中指，影響金價的一些關鍵因素可能會在新一年推動金價升至歷史高點，預計金價在2024年大部分時間保持在每盎司2200美元左右，金價升至2000美元上方可能是更大漲勢的開始。



法興銀行的分析師表示，儘管債券收益率上升，但市場波動性較大，限制了其對黃金的影響，另一個可能限制黃金跌勢的因素是美國貨幣政策見頂。隨著通脹壓力開始減弱，經濟降溫，美聯儲已經結束加息，這樣的市場預期甚囂塵上。根據芝商所(CME)美聯儲觀察工具，市場預計美聯儲將在12月維持利率不變，並預計明年5月降息。與此同時，衰退威脅日益加劇，可能迫使美聯儲在通脹得到控制之前降息，為金價上漲提供更多動力。而支撐黃金的另一個關鍵因素是各國央行永不滿足的需求，截至第三季末，央行需求佔全球供應量的7.9%，央行為實現儲備基礎多元化而持續購金仍將是支撐金價的長期動力。

開源證券：美經濟衰退及降息預期下 黃金第四季或迎戰略配置佳點



另外，開源證券指，上周美國10月消費者物價指數(CPI)同比、10月零售銷售月率超預期回落，美元指數承壓黃金受到提振；市場預期美聯儲年內不再加息，最早於2024年5月有望開始降息。隨著美國通脹進一步回落，經濟數據轉差，未來市場將陸續出現美國經濟衰退預期及降息預期，高利率下銀行業危機仍存，今年第四季黃金或將迎來戰略配置佳點。國金證券亦認為，美國10月CPI通脹同比實現回落且低於市場預期，支持美聯儲「依賴數據」停止加息，加息預期的回落利好金價，美聯儲大概率降息時點至實際降息時點為黃金和黃金股漲幅最明顯階段，或可提前逐步布局。





東方證券指，目前美聯儲加息已步入尾聲，從歷史來看暫停加息至降息或為金價上行的視窗期，上一輪加息停止後，黃金權益端與金價表現強勢；從需求端看，黃金作為最佳的避險資產之一，預計需求明年仍會繼續上升。

黃德几：金價再升空間有限 金礦股跟不上金價升勢不值博

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，市場預期美息見頂已有個多月，聯儲局上次會議紀錄只是進一步確認既有心理預期，金價升一日足以反映，另以巴衝突此類地緣政治風險無日無之，也不可能令金價持續上升。不過，隨著美國擴大債務，全球各國央行持有美債規模已由逾四成大幅減至三成，反而每年購買黃金每每逾千噸，為二戰以來最高，加上現已臨近明年農曆新年黃金消費旺季，對金價有支撐作用，惟金價年中已見頂，現又再升至近期高位，兼且若非出現災難性危機，利率不可能大幅回落，金價再升空間有限。

另外，黃德几認為金礦股不值得吸納，他指金礦股長期跟不上金價升勢，現只因估值低殘借勢作技術反彈，其中紫金礦業(02899)雖有回購A股，但與H股關係不大，且公司除有金礦外，亦有銅礦、鋰礦等。另金礦股亦要留意盈利表現及開採能力等，股價表現不可單看金價。

金礦股今日普遍上升，紫金礦業升0.66%收報12.18元，招金礦業(01818)升3.02%報9.88元，山東黃金(01787)升2.86%報15.12元，靈寶黃金(03330)升4.2%報1.24元，中國黃金國際(02099)升1.09%報32.4元，SPDR金ETF(02840)升0.73%報1449元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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