國泰航空(0293)料下半年盈利勝上半年，疫情後首錄全年溢利

國泰航空(00293)公布，預計今年下半年溢利將超越上半年水平，全年將實現綜合溢利，這將是該集團自2019年以來的首次錄得全年溢利。







該集團指，集團及旗下附屬公司業務表現在下半年保持強勁。延遲3個月確認的聯屬公司業績，在今年下半年預料有溢利，惟全年仍然將錄得虧損。該集團預期於12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航點，預料乘客數量在年底將回復至疫情前95%。



10月載客量升逾3倍



另外，該集團指，10月載客量約168萬人次，比去年同期升3.2倍，乘客千米數按年上升約2.5倍，乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%，可用座位千米數則按年增加1.8倍，而今年首十個月，載客人次較去年同期增加約8.9倍，至約1457萬人次。



該集團指，10月運載12.4萬公噸貨物，較去年同期增加13.7%。貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率下跌8.3個百分點至60.7%，而今年首十個月載貨量較去年同期增加19.4%，可用貨物噸千米數增加69.9%，而貨物收入噸千米數則上升47.6%。

撰文:經濟通市場國金組