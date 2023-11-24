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《午市前瞻》大市下行壓力不大 快手微短劇業務有待提升變現能力

24/11/2023

　　恒生指數半日報17663，跌247點或1.4%，主板成交超過413億元。恒生中國企業指數報6075，跌95點或1.5%。恒生科技指數報4050，跌66點或1.6%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及美團(03690)；騰訊收報324.6元，跌4.6元或1.4%，成交20.72億元；比亞迪收報230.8元，跌11元或4.5%，成交15.1億元；美團收報109.8元，跌2.4元或2.1%，成交9.11億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報76.5元，跌0.75元或1%，成交9.05億元。

 

(快手網頁截圖)

 

聶振邦：恒指料50至100天線上落


　　美國感恩節假期休市，港股半日偏軟，恒指再度回落至約20天線。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，本周內科技股業績及中美領導人會面的好消息都已消化，大市成交不高兼信心偏弱，恒指短線料維持在50至100天線上落，所幸下行壓力不大，17200仍為較大支持。


快手65元料有阻力


　　快手(01024)日前公布業績，截至2023年9月30日止第三季虧轉賺21.81億人民幣，隨後獲多間大行唱好。聶振邦指市場已預期快手業績向好，「雙11」直播帶貨加大市場對快手業績憧憬，現時市場看好快手全年業績均會向好，目前維持60元水平徘徊。他指出，快手未來進一步上升動力較少，後市料最多升至65元便有阻力，若未來大市回落至17200，快手亦會跟隨回落至約55至56元。


微短劇轉化成利潤來源需時


　　近期微短劇概念熱炒，但隨即引來監管之手。早前抖音、快手及嗶哩嗶哩(09626)等平台整治不良內容微短劇，但上述概念股普遍都未受影響。聶振邦指微短劇概念炒作空間不大，因現時微短劇普遍免費播放，能帶來的經濟效益有限。未來觀望公司如將瀏覽量轉化為利潤來源，如成功提升變現能力，將更為有利快手股價表現。

 

快手日線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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