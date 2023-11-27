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《午市前瞻》恒指本周料可守穩萬七 比亞迪200元才部署第一注

27/11/2023

　　恒生指數半日報17385，跌174點或1%，主板成交近403億元。恒生中國企業指數報5965，跌75點或1.3%。恒生科技指數報3986，跌37點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及阿里(09988)；騰訊收報318.4元，跌2.8元或0.9%，成交18.91億元；比亞迪收報218.8元，跌9.6元或4.2%，成交16.12億元；阿里收報75.3元，跌0.9元或1.2%，成交14.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報107.8元，跌1.3元或1.2%，成交8.12億元。

 

(比亞迪香港網頁截圖)

 

溫鋼城：港股本周料維持偏軟格局

 

　　港股半日走勢疲弱，低成交下恒指失守20及50天線。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股上周五開始轉弱，今日A股偏軟，加上人民幣匯價升勢受阻，內房利好消息亦已消化，料港股本星期將維持偏軟局面。他預計恒指本周約於17000上下徘徊，初步以17100為首站支持，如失守則會下試16800，但看好本周五收市有望企穩17000以上。


比亞迪投資部署勿急於撈底


　　上周五（24日）有消息傳出比亞迪(01211)將展開新一輪減價，拖累股價大跌逾5%及失守250天線。收市後有內媒報道指，比亞迪王朝系列多款車型的現金優惠額度將提高到3000至10000元人民幣不等，雖然比亞迪回應指，本次促銷「並非官方降價」，但仍未能阻止股價持續下插，今早比亞迪再跌超過4%。


　　溫鋼城指，比亞迪近期銷售略見回軟，但是否證明電動車熱潮冷卻則值得深究；目前股價陷入調整，可以開始部署比亞迪。若以走勢分析，210元水平未必最穩陣，初步目標暫先看200元整數關口支持。

 

　　他強調，汽車板塊前景不差，但多有利淡消息困擾，如比亞迪仍有巴郡減持憂慮。如利淡消息再次突擊，比亞迪更有可能下試180元水平。他建議，準備長線部署比亞迪的投資暫時不用急於撈底，宜等待至200元水平才考慮作首注。而近期比亞迪成交未算太大，長線投資者不用急於離場。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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