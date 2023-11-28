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電視廣播高開8%，重組業務裁員300人省1.5億元

28/11/2023

　　電視廣播(00511)現價升8.1%，報3.75元，該股成交約19萬股，涉資71萬元。

 


　　電視廣播公布重組電視廣播和電子商貿業務，合併J2台和財經體育資訊台的內容，推出新頻道「TVB+」。原有財經台股市和房地產市場有關的節目，將重新分配到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道。


　　公司指，相信此舉將有助提升財經節目的收視率和覆蓋率，增加廣告商的價值主張。在削減此業務分部超過200名人員後，預計在2024年將再節省1億元的內容成本。

合併「士多」和「鄰住買」
　
　　公司又宣布，將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。


　　合併預計於今年12月31日前完成，預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5000萬至6000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於今年12月19日停止營運，約100名現時的「士多」員工將被削減。


　　兩項行動合計削減約300名員工，預計將節省約1.5億元開支。


　　現時，恒生指數報17541，升16點或升0.1%，主板成交逾21億元。國企指數報6032，升7點或升0.1%。恒生科技指數報4035，升3點或升0.1%。


　　即月期指新報17539，跌23點，低水2點。即月國指期貨報6025，跌15點，低水7點。即月科指期貨新報4029，跌7點，高水12點。

 

撰文:經濟通市場國金組

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