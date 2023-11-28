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《午市前瞻》恒指暫料一千點內上落 電視廣播重組助節流惟未開源

28/11/2023

　　恒生指數半日報17419，跌105點或0.6%，主板成交近436億元。恒生中國企業指數報5981，跌43點或0.7%。恒生科技指數報4019，跌12點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報319.2元，跌3.6元或1.1%，成交21.8億元；美團收報105元，跌3.6元或3.3%，成交18.33億元；阿里收報74.6元，跌1.5元或2%，成交16.57億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(電視廣播網頁截圖)

 

黃偉康：恒指上破萬八關有難度

 

　　恒指連跌第三日，半日跌逾100點；資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，外資在中美元首會面後仍未提高入市意欲，每逢兩地股市反彈皆維持沽貨。但他認為，外資已處於沽無可沽狀態，加上北水承接力強，預計港股難再大跌，短期內難以再跌穿17000。不過，內房問題仍然膠著，恒指向上突破18000仍有難度。 


　　電視廣播(00511)宣布合併重組，電視業務方面，J2台和財經體育資訊台將合併「82台TVB+」；電商業務方面則將「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分；兩項合併將合計削減約300名員工，預計將節省約1.5億元開支。黃偉康認為，因現時港股氣氛較之前淡靜，開設財經台亦難以吸納券商、輪商等來自金融市場的廣告收入，故現時合併兩條頻道的確有助削減製作開支。


　　至於電商整合作方面，他認為現時電視廣播正處於進退兩難局面，面對競爭對手科技探索(01137)旗下HKTVmall1大規模銀彈攻勢，電視廣播亦難以對電商業務加大投入，而全面退出亦會換來更大損失，認為目前應要擴大與電視業務方面的合作才有利未來發展。

 

電視廣播過分依賴廣告收入

 

　　黃偉康認為，電視廣播窒礙自身發展的其中一個毛病為執著於收視點數。現時市場已不再側重以電視機收看節目，雖然公司多有發展OTT業務與電商業務等擴大收入來源，但仍未能避免依賴電視廣播作為收入來源。他認為，電視廣播應探索更多收入途徑，如由電視節目和明星藝人身上出發，由藝人出外接商演等亦可豐富收入來源，不再依賴收視點數，迎合現時以點擊率計算熱度的時代，變相更為有利電視廣播提高收入。


　　他亦認為，電商業務可以更為依賴電視業務發展，早前偶有節目有與「鄰住買」合作，但之後亦未再有擴大合作。他認為，電視廣播更可考慮將頻道轉為直播賣貨，便有利電商和電視業務一併提升。

 

　　股價方面，今日電視廣播股價一度升超過8%，但隨後反覆回落，黃偉康預計此後股價都有可能於現水平橫行，因為目前未再有消息反映公司能開拓新的收入來源，預計後市難以炒起。

 

電視廣播股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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