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《午市前瞻》投資者入市意欲仍低迷 蔚來仍虧損 博彈寧揀比亞迪

06/12/2023

　　恒生指數半日報16447，升119點或0.7%，主板成交逾482億元。恒生中國企業指數報5649，升40點或0.7%。恒生科技指數報3730，升47點或1.3%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報310.8元，升2元或0.6%，成交25.37億元；阿里收報69.85元，跌0.65元或0.9%，成交21.21億元；友邦收報63.45元，跌0.1元或0.2%，成交18.31億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報86.25元，升1.6元或1.9%，成交15.16億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(蔚來汽車網頁截圖)

 

李偉傑：恒指初步喘定惟難言見底

 

　　恒指昨日再跌落16200水平後，今日終於出現反彈，半日升逾100點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，暫時難以判斷港股是否已見底，但認為已算初步喘定。他指，受穆迪下調中國評級展望消息拖累，早兩日內地及本港股市下跌，故除非本月再有重大利好消息，否則難以提高投資者入市意欲。


　　他又提到，恒指自11月底以來連日以陰燭作結，到11月30日以小陽燭收市後，翌日再下殺，若要判斷大市見底，起碼要見連續兩至三日呈現陽燭才能提高市場信心。


蔚來降成本策略未見成效



　　蔚來(09866)公布第三季度淨虧損擴大至46.29億人民幣，經調整淨虧損同樣擴大至39.48億人民幣；收入總額為190.67億元，按年增長46.6%，按季增1.17倍。蔚來股價今早變動不大，最多曾升逾4%。李偉傑指，蔚來業績正好在跌市過後公布，跌勢提早消化令績後走勢逃過一劫。

 

　　他指，蔚來第三季虧損擴大窒礙市場投資意欲，雖然創辦人兼CEO李斌指，收購江淮汽車(滬:600418)某些生產設備後能降低生產成本，但今次業績亦令市場對其降本策略存疑，與其博蔚來反彈，不如留意其他更優質公司。

 

　　李偉傑指，比亞迪(01211)11月底受降價促銷消息拖累走勢，近日於200元以上整固，現價210元水平雖然仍吸引，但大市未肯定見底時亦不宜隨便入手，建議於200至205元附近入手更為理想，而且可待回升勢頭開始後再追入亦比撈底更穩陣。

 

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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