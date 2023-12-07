  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【ＦＩＩ峰會】李家超：FII峰會進一步加深香港與中東關係

07/12/2023

　　港府、港交所(00388)與沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦的PRIORITY亞洲峰會今日（7日）在香港金融大會堂舉行。行政長官李家超致辭時表示，很高興FII研究所選擇在香港召開首個亞洲PRIORITY峰會，認為研究所的影響力已跨越中東地區，今次與香港政府與港交所合作，將為加深香港與中東關係邁出新重要一步，尤其加強與沙特亞拉伯的合作。

 

（Rex攝）


　　李家超表示，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，倡議已成為全球未來發展的重要支柱，提到今年他率領高規格代表團出訪沙特及阿聯酋，簽署了一系列商業及機構協議，並與沙特啟動促進和保護投資協定的談判，而上周亞太區首個沙特ETF亦於港交所上市，今日峰會邀請超過1000名來自世界各地的商業和金融業領袖，約100位嘉賓就科技發展、氣候變化、金融活動及生活質素等主題展開討論。


　　李家超指，香港作為超級聯繫人，聯繫東西方的文化、經濟等方面交流，繼續在定義和塑造21世紀大趨勢方面發揮積極作用。他提到，至今約1000家金融科技公司落戶香港，較去年增加25%，轉數快系統拓展到東盟，與泰國的PromptPay接通實現跨境支付，香港又聯同中國人民銀制、泰國和阿聯酋的中央銀行展開mBridge項目的合作。本港擁有5家全球排名前百的大學，近年投入研發資金逾250億美元，明年亦會研建人工智能超算中心。

 

（Rex攝）


史美倫:港交所需關注沙特等多元化融資機會


　　港交所主席史美倫表示，近年宏觀經濟挑戰和地緣政局日趨緊張，世界因此更加需要加強聯繫，對增強經濟韌性、推動繁榮尤其重要。港交所需要關注沙特阿拉伯、中東、中國，以至正在崛起的亞洲區多元化融資機會。

 

港交所主席史美倫（Rex攝）

 
　　港府、港交所與沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦的PRIORITY亞洲峰會今日在香港金融大會堂舉行。史美倫致辭時表示，走向亞洲資本市場中心，是港交所不斷建構全球互聯互通的一部分。港交所去年在深化香港與中東互聯互通方面取得重大進展，使兩個地區之間的機會能夠雙向流動。
　　她又提到，交易所早前與沙特證券交易所集團簽訂合作備忘錄，令沙特交易所成為港交所認可的交易所之一；亞洲首隻沙特ETF上周亦在港上市。

 

撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01176

珠光控股

0.218

異動股

02269

藥明生物

29.200

異動股

01516

融創服務

2.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01176 珠光控股
  • 0.218
  • 02269 藥明生物
  • 29.200
  • 01516 融創服務
  • 2.110
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.100
  • 02382 舜宇光學科技
  • 65.350
股份推介
  • 00006 電能實業
  • 40.950
  • 目標︰$43.90
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.020
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 39.050
  • 目標︰$42.00
  • 03738 阜博集團
  • 2.340
  • 目標︰$3.40
  • 02153 達豐設備
  • 1.140
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.000
  • 00388 香港交易所
  • 247.800
  • 00700 騰訊控股
  • 306.000
  • 00001 長和
  • 39.300
  • 00005 滙豐控股
  • 59.900
報章貼士
  • 00087 太古股份公司Ｂ
  • 9.030
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 21.050
  • 目標︰$22.91
  • 01883 中信國際電訊
  • 3.000
  • 目標︰$3.30
熱炒概念股
即時重點新聞

07/12/2023 12:05  《午市前瞻》恒指穿萬六將試去年低，憂內銀壞帳撥備增加不宜入手

07/12/2023 12:05  恒指跌241點報16222，信義光能跌5%，康師傅升逾1%

07/12/2023 11:22  《魚缸博客》穆迪降內地評級沒完沒了，百威亞太小注博反彈

07/12/2023 11:11  【聚焦數據】美元計11月出口轉增0.5%，進口意外降0.6%

07/12/2023 10:24  【ＦＩＩ峰會】史美倫:港交所需關注沙特等多元化融資機會

07/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒１億元，買盈富沽騰訊

07/12/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】瑞聲獲高盛調高目標１３％，伯恩斯坦下調油股目標

01/12/2023 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》與吉利強強聯合，蔚來中短線上望８４銀

07/12/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，一周拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指穿萬六將試去年低 憂內銀壞帳撥備增加不宜入手
人氣文章

新聞>財經熱話

【ＦＩＩ峰會】李家超：FII峰會進一步加深香港與中東關係
人氣文章

新聞>香港要聞

陳國基：穆迪將香港評級展望下調至負面是無理及抹黑
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

紅葉指數2023 | 楓香林郊遊賞楓必睇情報：貼心實景相 / 自然導賞詳情 / 攤位遊戲展覽！即睇紅葉巴士+封路安排
人氣文章

Foodie What’s On

火鍋放題5大必試推介！最平$138起！3小時任食羊腩煲超補身 / $238起海鮮蒸氣火鍋 / 觀塘無限時任食邊爐
人氣文章

師傅靈靈法

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社內相親｜成為上流附屬品的生活並不好過！霸總式的甜蜜愛情，只配出現於劇集內
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟苗場王子大飯店：Ski-in Ski-out直達滑雪場！超寬敞特別主題客房，讓你重拾童真的繽紛世界
人氣文章

Fashion

給旅行愛好者的聖誕禮物！精選Rimowa由經典、實用到時尚的行李箱與旅行單品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
易服癖點形成？易服癖必定是同性戀？研究：易服癖男士多屬異性戀、已婚、高學歷！如何治療？從近日被捕男醫生易服行為說起
人氣文章
滋潤湯水｜女人35歲起經脈氣血漸弱！易面容憔悴、皺紋增多！推介潤肺滋陰美顏「南瓜雪耳栗子腰果素湯」
人氣文章
乳腺癌症狀｜中醫解說4大類型乳腺癌！情緒問題所致？因肝鬱氣滯而起針灸有幫助？推介行氣活血玫瑰柴胡茶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2023 12:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2023 12:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/12/2023 12:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/12/2023 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/12/2023
《午市前瞻》恒指穿萬六將試去年低 憂內銀壞帳撥備增加不宜入手
人氣文章財經熱話07/12/2023
【ＦＩＩ峰會】李家超：FII峰會進一步加深香港與中東關係
人氣文章香港要聞07/12/2023
陳國基：穆迪將香港評級展望下調至負面是無理及抹黑
人氣文章財經熱話07/12/2023
【鋰價急跌】碳酸鋰現貨期貨價格雙殺，反有利電車企續減價？
人氣文章大行報告07/12/2023
【大行炒D乜】高盛點評舜宇、瑞聲及地產股，一表盡掌握
人氣文章中國故事07/12/2023
穆迪將中國3家政策銀行、5家國有大行評級展望從穩定調整為負面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金