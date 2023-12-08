藥明生物(02269)昨首斥近4億元購回1316萬股
08/12/2023
藥明生物(02269)公布，有關建議以不超過6億美元總價格購回股份後，該集團申報於昨天首度斥約3.9億元購回1316.1萬股，佔約0.3%股權。
該集團指，每股購回最高價30元，最低價28.65元。該集團昨天收報29.95元，跌約2.4%，成交額約20.7億元。
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08/12/2023
藥明生物(02269)公布，有關建議以不超過6億美元總價格購回股份後，該集團申報於昨天首度斥約3.9億元購回1316.1萬股，佔約0.3%股權。
該集團指，每股購回最高價30元，最低價28.65元。該集團昨天收報29.95元，跌約2.4%，成交額約20.7億元。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2023 10:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2023 10:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/12/2023 10:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/12/2023 09:55
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