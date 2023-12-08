蔚來收購、分拆消息多，惟再傳裁員兼績後遭大行降目標，博反彈要小心

內地電動車生產商蔚來(09866)近日消息多多，既宣布擬收購江淮汽車(滬:600418)部分資產，冀自己獨立造車，又傳擬分拆電池製造業務，以降低成本、爭取盡快實現盈利。不過，公司日前公布第三季淨虧損擴至46.3億人民幣，遭多間大行下調目標價，最新又傳出裁員比例可能擴至30%。蔚來今日(8日)股價最多插逾半成，看來暫不宜沾手，博反彈也要小心，想買新能源車股可吼第二隻。



（蔚來網頁截圖）

傳裁員比例或擴至30% 蔚來：無進一步裁員計劃

蔚來數周前宣布計劃裁員10%後，《彭博》昨日(7日)再引述知情人士指，蔚來可能進一步減省人手。知情人士透露，蔚來一些部門被要求準備預備裁員名單，這可能會將部門內部裁員比例擴大到20至30%，而裁員主要適用於非核心業務，或那些需要大量投資但不會很快產生回報的業務，蔚來其他更核心的部分仍在招聘，如銷售部門。消息又指，包括進入美國市場在內的一些國際擴張計劃也被推遲或擱置。



不過，蔚來一位代表表示，公司沒有進一步的裁員的計劃，又補充稱，對於海外市場的進一步拓展，公司將根據市場形勢，動態調整。

第三季淨虧損擴至46.3億人幣 擬收購江淮汽車部分資產

蔚來與江淮汽車周二(5日)就收購某些生產設備和資產簽訂確定性協議。根據協議，蔚來擬收購江淮汽車第一先進製造基地和第二先進製造基地的生產設備和資產，不含稅總價約為31.58億人民幣，以獲取獨立生產資質。蔚來首席執行官李斌表示，從製造角度，如果公司完全由自己獨立造車，製造成本會下降10%。

蔚來同日公布第三季業績，淨虧損擴至46.29億人民幣，去年同期虧損為41.42億人民幣；經調整淨虧損為39.53億人民幣，按年擴大13%，但按季收窄27.4%。收入總額為190.67億人民幣，按年增長46.6%，按季增1.17倍。毛利為15.23億人民幣，按年下降12.2%，按季增長16.51倍。第三季交付約5.54萬輛汽車，按年增長75.4%，按季增長1.36倍。集團預計，第四季車輛交付量介乎4.7萬至4.9萬輛，較去年第四季增長17.3%至22.3%。收入總額為160.79億至167.01億人民幣，較去年第四季增長約0.1%至4%。





傳擬分拆電池製造業務 最快年底完成並對外融資

另據《路透》引述消息人士表示，蔚來正計劃分拆電池製造業務為單獨新公司並對外進行融資，這是公司為了降低成本、爭取盡快實現盈利的努力舉措之一。蔚來汽車的電池製造業務單元由前蘋果公司和松下的高級電池工程師領導。消息人士稱，該單元最快在今年年底完成分拆並對外融資，目前尚未確定估值。而擬分拆到新公司的資產還將包括規劃中的電池工廠、測試設備及一些專利。



蔚來原先計劃自研電池、生產一部分電池，並將其他電池生產外包給其他電池供應商，這種做法和特斯拉一致。現在蔚來將僅保留自研電池的業務，消息人士指這凸顯了蔚來正在為早日盈利而努力。





美銀：第四季交付指引低於預期 降目標價至85元

美銀發表研報指，蔚來第三季經營虧損48億人民幣，較預估的60億人民幣低；淨虧損擴大至46億人民幣，亦低過該行估計的58億人民幣。蔚來將於本月23日發表全新旗艦車款，計劃推出3個品牌共9款車型，這意味未來可能會叫停部分毛利率較低的車型。蔚來目標在第四季交付4.7萬至4.9萬輛車，按年增17%至22%，但按季減少12%至15%。考慮到第四季交付指引低於預期，下調其2023至2025年的銷量預測分別7%、17%和7%，但在毛利率改善和經營開支減少下，2023至2025年的虧損料收窄，重申「買入」評級，目標價由101元下調約15.8%至85元。

里昂指，蔚來第三季營收為191億人民幣，按季增長117.4%，淨虧損為46億人民幣，按季收窄15億人民幣，主要受惠於規模效應和原材料價格下降。由於新車型的大規模交付，第三季銷量按季增長135.7%。集團宣布展開換電合作，並於11月取得造車資格，維持其盈利預測，目標價則從14美元下調至9.8美元，維持「買入」評級。

招銀國際：購江淮車廠未能抵銷沉重開支 美股目標價降至8.5美元



招銀國際指，蔚來第三季收入符合預期，毛利率較該行高出0.3個百分點。季內淨虧損46億人民幣，較該行預測收窄約5億人民幣，主要由於其在研發及銷售、一般和管理費用方面的成本控制，但公司第四季銷售指引或意味2024財年將面臨艱難局面。鑑於換電業務持續拖累，估計公司明年毛利率實現雙位數可能性不大。雖然公司完成NT2.0平台切換，以及收購江淮汽車工廠，但並未能抵銷其銷售、一般和管理費用及研發的沉重開支，即使公司計劃削減非核心項目，惟相信對提升毛利率空間有限。至於公司與其他汽車製造商電池互換業務亦可能沒太大幫助。此外，對其明年銷量預測下調16%至21萬輛，產品均價下調4%，以反映競爭加劇，維持「持有」評級，美股目標價由10美元下調至8.5美元。



交銀國際指，蔚來第三季營收按季升117.4%至190.7億人民幣，較預期低約1%，但蔚來股價自今年8月下調評級後已累跌逾40%，現股價大致反映了銷量增長的不確定性、持續虧損及現金儲備不足等問題，目前其市銷率估值在新勢力中最低，相信股價短期下行空間有限，評級由「沽出」升至「中性」，惟下調目標價15%，由61.2元降至52元。

溫鋼城：多搞作皆因經營出問題 若失守55元應沽出

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，蔚來如果經營表現很好就不用有那麼多「搞作」，事實上，蔚來於「蔚小理」中表現最差，有貨不宜再加倉，若失守早前低位約55元應沽出。最大問題是公司缺錢，先是到中東找人投資，跟著又說要分拆業務，而宣布收購江淮汽車部分生產線也不知怎樣收購，不太可靠。投資市場是「鋤弱扶強」，蔚來現時不夠錢用也難望有人會主動幫忙。蔚來經營不太成功，現時做法與以前恒大(03333)相似，令人失望，公司幾年前發布的EP9跑車本來很靚，但做完一輪測試卻不似賣車更似「玩車」，若論較穩陣實在不如吼比亞迪(01211)及理想汽車(02015)，它們真的賣到車有盈利，蔚來無錢賺，現時市況差資金成本高尤其不宜沾手。

蔚來半日跌4.3%收報57.85元，其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪跌0.47%報212元，理想汽車跌1.93%報136.9元，小鵬汽車(09868)跌4.13%報61.45元，惟零跑(09863)升0.64%報39.1元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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