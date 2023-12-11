  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中國太平：大灣區會成為解決香港養老問題重要平台

11/12/2023

　　中國太平(00966)表示，集團在政府資助養老以外提供了市場化的新型養老選擇，也會作為港人北上或者灣區養老重要的選擇之一。隨著社會福利、醫療支援覆蓋到更多的省市，中國太平覆蓋全國的養老社區網絡將會更好地為港澳居民提供優質的養老服務，變得更加具有吸引力。

 

 

大灣區會成為解決香港養老問題重要平台

 

　　對於內地養老對比港澳的優勢，中國太平表示，香港是全球人均壽命最長的地區之一，香港長者是全球居於安老院比例十分高的地區，各類養老院舍的資源與日益增長的養老需求之間存在差距，認為優質養老方案選擇不足，相比而言，內地養老方案可以為港人提供更為寬敞的養老院舍空間，更大的空間也意味著更為豐富的康養和娛樂設施，內地養老可為港人養老提供更多資源和選擇。

 

 

 

　　中國太平提及，醫康養生態圈建設是中國太平的重要戰略之一，將「保險＋大健康」以及「保險＋大養老」服務體系作為發展重點，在大灣區為港人提供養老服務，預期將會受到市場的歡迎，這不僅有助於解決香港養老的社會困境，還豐富了港人的養老生活選擇，相信大灣區會成為解決香港養老問題的重要平台。

 

「自建＋合作」康養社區達34家 覆蓋21省28市

 

上海梧桐人家

 

　　中國太平指出，在「保險＋大養老」方面，通過「輕重結合」的模式不斷豐富康養社區布局，構建多維度養老版圖。截至目前，「自建＋合作」康養社區已達到34家，服務網路覆蓋21省28市，相繼落成上海梧桐人家、三亞海棠人家、成都芙蓉人家、廣州木棉人家，自建康養社區提供床位超過9000張。在「保險＋大健康」領域，太平醫療健康股權投資基金持續運作，上海太平康復醫院運營水平持續提高，中國太平醫康養生態聯盟成員單位數量增至26家，涵蓋高端醫療、精準醫療、健康管理、養老服務、健康科技等領域領先企業。

 

經濟通記者吳仲賢上海直擊

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02328

中國財險

8.670

異動股

00096

友成控股

0.800

異動股

00268

金蝶國際

11.420

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02328 中國財險
  • 8.670
  • 00096 友成控股
  • 1.180
  • 00268 金蝶國際
  • 11.440
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.850
  • 01446 鴻福堂
  • 0.175
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 19.720
  • 目標︰$24.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.300
  • 目標︰$24.00
  • 01833 平安好醫生
  • 18.200
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 41.850
  • 目標︰$43.90
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.010
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.850
  • 00700 騰訊控股
  • 306.800
  • 00388 香港交易所
  • 246.600
  • 00001 長和
  • 39.700
  • 00005 滙豐控股
  • 60.400
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 1.370
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 3.240
  • 目標︰$3.40
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.120
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2023 13:26  德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較佳

11/12/2023 12:13  《午市前瞻》外資入市意欲極低，李寧企穩18元可作中長線部署

11/12/2023 12:09  《新股上市》德勤料今年港股IPO融資額跌54%，全球排名第6

11/12/2023 12:06  恒指半日跌333點報16000，李寧跌近14%表現最差藍籌

11/12/2023 10:59  《Ａ股焦點》保利發展、萬科A跌3%，政治局會議未提房地產問題

11/12/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒６９億元，買盈富沽小米

11/12/2023 08:50  【大行炒Ｄ乜】藥明生物遭海通削逾四成目標，京東物流被睇淡

08/12/2023 11:32  《嚟緊炒Ｄ乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望５２銀

11/12/2023 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８１００，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較好
人氣文章

新聞>財經熱話

李寧購北角港匯東遭大行唱淡，股價急插博反彈要小心
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》外資入市意欲極低 李寧企穩18元可作中長線部署
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕2023 | 今年聖誕樹特別多！全港最靚聖誕樹大合集！最高、最閃、最浪漫齊晒！金光閃閃Dior裝飾／湖邊巨樹／璀燦樓梯星海／無敵海景草地
人氣文章

娛樂情報

戀講嘢丨30歲模特兒認做飯局妹食飯收4千！與心上人約會照收錢！不忿對方冷淡索十幾萬摸胸費、分手費！193：好黐線嘅女人
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

創世紀慈善宴
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？
人氣文章

Watch & Jewelry

走進Phillips Perpetual！與富藝斯鐘錶部拍賣主管談腕錶收藏趨勢、投資腕錶三大要素！獨立製錶品牌受年輕藏家歡迎？
人氣文章

Art & Living

專訪N More主理人：走進展覽「The Owl’ s Code」，感受以原創和手造，延續過去、現在與未來的文化價值
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長者孤獨感｜愛與陪伴成「孤獨」解藥！設人際社交網絡、社區連結，為長者排解孤獨感
人氣文章
超甜蜜男男關係解密！同性關係不愛束縛結婚唔容易！點過屋企人嗰關？婚後如何為愛情保鮮、保持恩愛唔變心？
人氣文章
甲狀腺癌 | 女醫科生上超聲波課堂被抽中做示範揭甲狀腺腫瘤！摸頸發現硬塊、聲沙是徵兆？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2023 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2023
德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較好
人氣文章財經熱話11/12/2023
李寧購北角港匯東遭大行唱淡，股價急插博反彈要小心
人氣文章財經熱話11/12/2023
《午市前瞻》外資入市意欲極低 李寧企穩18元可作中長線部署
人氣文章大行報告11/12/2023
【大行炒D乜】券商點睇金蝶國際？一Click就知道
人氣文章財經熱話11/12/2023
中國太平：大灣區會成為解決香港養老問題重要平台
人氣文章財經熱話11/12/2023
中國太平料廣州木棉人家年底前簽30戶，上海梧桐人家入住逾千人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金