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德勤料明年港股IPO集資額1000億元，下半年市況較好

11/12/2023

　　德勤資本市場服務部預測，2024年港股IPO將會有80隻新股，集資1000億港元。因預期明年加息周期結束後資金回流，增加市場流動性並改善估值。

 


　　德勤中國資本市場服務部上市業務華南區(香港)上市業務主管合夥人呂志宏估計，明年大型IPO包括一汽車電池公司，料集資額40至50億美元。


　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興指出，對明年香港新股市場感樂觀，其中，香港目前有超過90宗上市申請，包括特專科技公司及今年推遲發行計劃大型新股。其他利好因素包括A股新股市場活躍度將減低；下半年美國息口見頂，來自歐、美、中東資金重新部署亞洲；港交所(00388)推出多個資本市場新制度；即將推行創業板(GEM)上市制度改革；政府研究促進股票市場流動性措施，料改善市場流動性及提升市場估值，均支持新股市場復甦。

中概股回流取決於估值，不排除首季後有好現象

　　惟市場流動性及估值仍然疲弱，歐振興形容措施已做，僅時機未到，冀新措施加上市況好轉下，包括中概股回流。他亦提到，現時內地經濟積弱需時復甦，但明年上半年亦有重要政治會議，有機會推出經濟刺激政策，他亦不排除明年首季後市場有好現象。


　　德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和則預測，明年內地新股宗數總計料有260至330宗；集資額約2670至3170億元人民幣。

 

撰文:經濟通採訪組

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