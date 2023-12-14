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中原料香港樓市受惠美息，首季一二手成交有望增三成

14/12/2023

　　美國聯儲局連續三次暫停加息，並表示明年減息三次共0.75厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，已明確了美息見頂的訊號，減息預測將為香港樓市打下強心針，料明年首季將先出現成交量小陽春。

 


　
投資者把握低價偷步入市
　
　　他指出，美國加息周期由2022年3月開始，當時中原城市領先指數CCL報180.75，相較最新報的150.71，下跌了16.6%。息口是買家入市重要考慮因素，陳永傑相信部分投資者將把握現時樓價低的機遇，偷步入市，加上政府放寬樓市辣招，亦有助吸引投資者重投物業市場。
　
放寬樓市辣招後，樓市成交增加
　
　　自10月下旬，港府放寬樓市辣招之後，一二手成交增長明顯。以一手為例，12月首13日，已錄得逾770宗一手成交，較上月同期增135%。較10月同期未減辣前更上升7倍。陳永傑相信，於政府減辣的誘因，再加上昨日聯儲局表示明年減息的預測，將有助樓價加快尋底，成交量將率先被推動，料一如過去兩年，首季將出現成交量小陽春，料首季一二手成交有望增加30%。

 

撰文:經濟通採訪組

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