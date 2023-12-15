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維達(03331)獲溢價13.5%要約全購，涉資261億元

15/12/2023

　　維達國際(03331)公布獲要約人Isola Castle Ltd提出自願有條件現金要約以收購全部已發行股，每股23.50元，比該股昨日收市價呈溢價約13.53%，比該公司於今年6月底未經審核綜合資產淨值每股約9.41元呈溢價約149.78%。

 


　　要約人Isola Castle由APRIL間接全資擁有，後者由Fiduco Trust Management全資擁有，而其為Sukanto Tanoto設立的全權信託的受託人，其受益人為Sukanto Tanoto的直系家庭成員。


　　Isola Castle目前在維達國際無任何股權，而其一致行動人士Beaumont Capital Fund共持有公司已發行股本約7.69%。Belinda Tanoto為Beaumont的唯一股東，她是Sukanto Tanoto的女兒。


　　該公司主要股東Essity Group及主席及主要股東李朝旺各自訂立不可撤回承諾接納要約。Essity承諾股份及李氏承諾股份合計佔公司已發行股本約72.62%。


　　假設要約獲全數接納，要約人應付的最高總額將約261.29億元，以其內部資源及外部銀行融資撥付及支付代價。


　　於完成強制性收購後，該公司將成為Isola Castle全資附屬公司，並將根據上市規則申請撤銷股份於聯交所之上市地位。

 

撰文：經濟通市場國金組

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