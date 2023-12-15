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港交所：行政總裁歐冠昇不會尋求連任，陳翊庭接任

15/12/2023

　　港交所(00388)公布，集團行政總裁歐冠昇已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任。董事會宣布任命陳翊庭為港交所下一任集團行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年至2027年5月23日。陳翊庭也將成為董事會當然成員，自2024年5月24日起生效。

 

陳翊庭（港交所網頁）


　　另外，董事會宣布任命姚嘉仁為港交所集團副行政總裁，自2024年5月24日起生效。姚嘉仁也將繼續擔任港交所聯席營運總監。證監會已根據證券及期貨條例第70條批准委任姚嘉仁為集團副行政總裁。除此任命外，姚嘉仁將繼續擔任香港聯合交易所及香港期貨交易所行政總裁。

 

姚嘉仁（港交所網頁）

 

　　港交所提及，董事會宣布任命劉碧茵為港交所聯席營運總監，自2024年5月24日起生效。劉碧茵也將繼續擔任港交所財務總監。證監會已依據證券及期貨條例第70條批准委任劉碧茵為聯席營運總監。

 

　　港交所主席史美倫表示，感謝歐冠昇在充滿挑戰的時期領導港交所。在任期內，他對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互通以及確保港交所的正常運營發揮了重要作用。集團完全尊重他尋求新發展的決定，並祝願他未來一切順利。期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。

 

 港交所行政總裁歐冠昇（資料圖片）

 

　　歐冠昇表示，領導港交所是一生的榮幸，衷心感謝一路以來支持他的辛勤工作的同事、合作夥伴和持份者。港交所的獨特優勢在於連接中國與世界，在他的任期內，集團堅定致力於確保香港市場的吸引力、競爭力和互聯互通，成功地為世界各地的客戶和持份者提供了支持。儘管宏觀環境充滿挑戰和動盪，但港交所團隊過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，他為此感到非常自豪。未來幾個月，他將繼續與團隊緊密合作，確保集團領導層的平穩、無縫交接。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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