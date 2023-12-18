商湯(20)低開14%，公司創辦人湯曉鷗因病逝世

商湯(00020)今早低開14.3%，報1.08元，該股成交約1836萬股，涉資1983萬元。



商湯公布，創始人、控股股東及執行董事湯曉鷗於上周五(15日)因病逝世。該集團指，董事及全體員工承諾將繼續湯曉鷗未完成的事業，不忘初心，砥礪前行。湯曉鷗定下的公司使命「堅持原創，讓人工智能引領人類進步」將激勵所有商湯人。



商湯發布公告，依據上市規則第8A.17條的要求，由湯曉鷗教授透過AmindInc。(Amind，一家由湯教授全資持有的公司)所持有的69.06億股公司A類股份的不同投票權已隨湯教授於2023年12月15日逝世而終止。該69.06億股A類股份預期將依一換一比例轉換成公司B類股份。



現時，恒生指數報16669，跌122點或跌0.7%，主板成交近39億元。國企指數報5652，跌47點或跌0.8%。恒生科技指數報3748，跌32點或跌0.9%。



即月期指新報16689，跌137點，高水19點。即月國指期貨報5669，跌39點，高水16點。即月科指期貨新報3760，跌24點，高水33點。

撰文:經濟通市場國金組

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