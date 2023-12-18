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小鵬遭阿里減持股價急挫，兩股都獲唱好可伺機吸納？

18/12/2023

　　小鵬汽車(09868)遭阿里巴巴(09988)減持2500萬股美國預託票據(ADR)套現3.91億美元，雖然阿里減持後仍是小鵬第二大股東，並將繼續與小鵬在雲計算等領域開展戰略合作，但小鵬今日(18日)股價仍最多跌逾7%低見55.05元，阿里卻逆市最多升逾1%至72.8元。兩隻股份最近分別獲大摩高盛及美國知名財經周刊巴隆(Barron's)唱好，是否都值得吸納呢？

 

（小鵬汽車網頁截圖）

 

阿里減持小鵬ADR套現3.91億美元　持股降至7.5%


　　美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，阿里巴巴旗下淘寶中國控股擬出售2500萬股小鵬汽車的美國預託票據(ADR)，每一份ADR代表兩股A類普通股，總值約3.91億美元(約30.5億港元)，出售日期大致為上周五(15日)。出售完成後，持股比例由10.2%降至7.5%，仍為小鵬汽車第二大股東。

 

阿里：根據資本管理目標出售部分持股　小鵬：雙方續深度戰略合作

 
　　根據阿里巴巴披露，是次減持小鵬汽車的股份，是2019年在該股上市前購得的。內媒引述阿里巴巴相關負責人表示，集團根據自身的資本管理目標，出售所持部分小鵬股份，持股比例從10.2%降至7.5%，並指公司與小鵬已經建立戰略合作關係，小鵬是中國電動車行業的領軍企業之一，相信小鵬的前景，並期待繼續合作。


　　小鵬則表示，阿里減持是執行其季報提及的投資變現回報股東策略，而非對小鵬看法有變動，阿里巴巴今後仍是小鵬第二大股東，將繼續與小鵬在雲計算等領域開展深度戰略合作。此外，小鵬強調，今年與大眾汽車建立了戰略合作，大眾目前是小鵬的第三大股東。小鵬目前在手現金超過400億元人民幣，下半年正向的自由現金流達數十億元人民幣，現金充裕且現金流大幅改善。

 

大摩：小鵬大幅回調為買入良機　高盛：小鵬指降本措施見效看78元

 

　　大摩發表研報指，阿里計劃減持小鵬2500萬股，這或加強看淡短期股價表現人士的信心，但該行相信可解除威脅，同時視大幅回調為買入良機。是次減持對小鵬股價造成的直接影響應是暫時性且可控制的。基於股票流動性充足，在尋找買家接手及於公開市場內消化均是可行，並不特別痛苦，予其美股目標價25.4美元，評級「增持」。

 

　　高盛則指，小鵬汽車管理層表示，相信銷售擴張在當前的競爭環境中至關重要，並提及公司在降低成本和先進駕駛輔助系統(ADAS)開發方面的持續努力，亦指早前採用的降低成本措施在現階段已經產生了正面影響，明年公司仍將優先考慮銷量，並透過降低成本來提高獲利能力，予港股目標價78元，予美股目標價20美元，予「買入」評級。


　　高盛表示，小鵬管理層又提及，在ADAS方面，小鵬已在20多個城市正式推出城市XNGP，亦發現在推出城市XNGP後，ADAS在顧客中的滲透率顯著提升，從2022年的20%至30%，上升到G6推出時的60%至70%，因此小鵬認為ADAS將成為明年新能源汽車製造商之間的關鍵競爭領域。

 

巴隆週刊看好阿里明年表現　指是世界上最平科企

 


  （阿里巴巴官網媒體資料庫）

 

　　阿里亦獲美國知名財經周刊巴隆(Barron's)唱好，該周刊最近選出2024年十大選股名單，首個列出的就是阿里巴巴。巴隆指，阿里是世界上成本最低的科技公司之一，隨着股價今年大跌，預期市盈率(PE)只剩8倍，市值還不到其美國同行亞馬遜的15%，同時股價已回到接近2014年上市時水平，但期內收入有10倍增長，盈利也增加5倍。


　　巴隆又指，阿里坐擁充足現金，加上內地核心電商、雲端運算和物流業務，以及在螞蟻金服持股，合計每股價值已約130美元，幾乎是當前股價兩倍，因此表現只要不再惡化，股價易升難跌，而更高股息或更大規模股份回購也有可能提振阿里股價。

 

黃偉豪：小鵬下挫屬短期市場反應53元可吼    阿里上望空間不大

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，小鵬遭主要股東阿里減持，市場第一個反應會先想到阿里是否看淡小鵬，小鵬股價短線下挫正常，但往後表現未必太差，始終兩間公司已指是因應財務調配需要而減持，仍會繼續開展戰略合作。除非阿里往後繼續減持，小鵬股價應不會長時間持續受壓。至於阿里對小鵬投資應屬較早期，料低價買入股份有錢賺，故令股價造好，但這些全為短期市場反應。

 

　　至於兩隻股份應如何部署？黃偉豪指，在「蔚小理」中除已有盈利的理想汽車(02015)外，小鵬應會比蔚來(09866)更快轉虧為盈，隨著新車推出亦見其近月銷售有改善，而與大眾汽車合作可望提升其造車技術，在基本面改善憧憬下可考慮吸納，但現時行業面臨減價戰，小鵬現價估值也不算低，最好回至10月中低位52至53元才分注買入。至於阿里，現時股價的確很便宜，但料上望空間不大，除因集團早前擱置阿里雲及盒馬等業務分拆令市場失望外，其電商業務增長也受制競爭加劇，尤其拼多多致力拓展下沉下場對其威脅大，在預期業務增長不大下，估值很難拉升，股價可先看能否突破50天線約77.5元，若成功突破最多或可上望82.3元。

 

　　小鵬今日跌6.66%收報55.35元，成交9.55億元。阿里則升0.63%報72.1元，成交27.18億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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