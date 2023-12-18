  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－復甦路上】零售旅遊復甦緩慢，港人北上消費雪上加霜

18/12/2023

　　經歷三年疫情，香港於今年2月全面通關，作為「購物天堂」，零售一向是本港經濟的支柱。然而，旅客量未完全恢復，加上出現消費力外流的情況，零售管理協會早前預測，如果本地消費市場無明顯反彈，旅客回復仍然緩慢，本地市場大機會按年錄得單位數跌幅，最壞情況會錄得低雙位數跌幅，主要由於去年上半年處於未通關和通關初期，大部分港人仍留港消費，形成了高基數。

 

（資料圖片）

 

　　全面通關後，為了推動旅客來港，政府以「你好，香港！」為主題，推出一系列宣傳推廣活動，包括贊助國泰免費派發五十萬張機票，以及舉辦國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展等活動。根據政府統計數字，訪港旅客總人次由今年第一季的約441.48萬，逐步回升至第三季約1043.81萬，但相比起2018年第三季的1607.57萬，旅客量僅回復約65%。

 

零售銷售回復至疫情前85%

 

　　消費方面，今年10月的零售總銷貨價值為338億元，按年升5.6%，而2018年同期為397億元，反映零售總銷貨價值恢復至疫情前約85%。同時，不少旅客的旅遊及消費模式均有轉變。據旅發局調查顯示，內地旅客以購物作為主要來港目的比例，較疫情前下降，不少年輕旅客來港旅遊目的更多為參與文化、藝術和展覽活動，或者觀賞大型演唱會等。

 

　　另外，本地亦出現消費力外流情況。7月暑假，經機場出境的港人高達96.6萬人次，日均超過3萬人飛出香港。此外，由於港匯強勢，加上內地多個商場推出港人優惠，包括餐飲、美容理髮等，吸引不少港人於周末北上消費為應對轉變，政府推出一系列措施，包括「夜繽紛」活動搞活夜市，在多個場地設立市集等，又在國慶日推出半價戲票、免費乘車、免費開放博物館等優惠，提升旅客體驗，同時留住港人在本地消費。

 

尖沙嘴商舖空置率降6個百分點

 

　　雖然本港消費仍未完全復甦，但商舖租賃市場已有回暖趨勢。根據戴德梁行的資料，今年第四季整體一線街舖空置率按季持續改善。在核心區域當中，銅鑼灣和尖沙嘴的空置率有較明顯增長，分別較去年全年減少5.3及6個百分點，中環及旺角則下降2.8及1.8個百分點。

 

本地零售受內地經濟及人民幣匯率影響

 

　　星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦接受《經濟通通訊社》訪問時指，預期本港今年全年的零售總額增長為17.5%，但留意到最近有下降趨勢，增速自暑期起已開始放緩。他表示，本地零售市場主要受匯率及內地經濟影響，今年內人民幣疲弱，兌港元及美元匯率曾下跌10%以上，以致內地旅客減少來港消費，同時港人北上消費增加。

 

　　另外，內地的零售市道及就業市場也不是很理想，內地人不在本地消費，自然亦不會來港消費。但他預期明年港元及美元兌人民幣的匯率會跟隨美息回落，可將部分購買力留在香港，內地旅客來港消費的能力亦會提高。再者，謝家曦指香港出現人才流失問題，經歷移民潮後，本港就業人口仍未恢復至疫情前水平，亦抑制了本地消費。他預期明年離港的人數會減少，有助減慢零售增長放緩的速度，因此他對明年零售銷售增長仍有信心。

 

明年下半年美息回落 港人北上消費趨勢或逆轉

 

　　至於北上消費的趨勢，謝家曦表示，物價亦是影響因素之一，香港仍有約2%的通脹，但內地的整體通脹率為0.6%至0.8%，令港人在內地的消費力增加。不過，最近人民幣稍為回穩，他指北上消費已開始放緩，預期現象會於明年首兩季持續，但下半年隨著美息下降，情況或開始逆轉。

 

　　至於政府力推消費，他認為「夜經濟」等措施未必可完全催谷購買力，但「有好過無」，越早開始推動刺激消費措施，可為消費復甦做準備，社會需要耐性才能見到成效。另外，雖然過往內地旅客佔整體旅客七至八成，但在內地經濟疲弱下，他建議港府吸引更多經濟環境較好的國家，例如美國、日本的遊客來港。他又認為政府對業界的補貼要多花點心思，例如推動夜經濟時，政府要想辦法支持業界延長營業時間。

 

撰文：經濟通記者史寒冰

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08112

基石金融

0.430

異動股

02800

盈富基金

16.760

異動股

00817

中國金茂

0.760

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 16.780
  • 00817 中國金茂
  • 0.750
  • 02066 盛京銀行
  • 0.910
  • 02318 中國平安
  • 33.450
  • 00881 中升控股
  • 17.260
股份推介
  • 00008 電訊盈科
  • 4.160
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.640
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 43.300
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.620
  • 目標︰$2.60
  • 00506 中國食品
  • 2.900
  • 目標︰$2.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.250
  • 00700 騰訊控股
  • 311.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.350
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 01769 思考樂教育
  • 3.100
報章貼士
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 00321 德永佳集團
  • 0.970
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 38.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2023 14:32  【香港政情】李家超北京述職，據報將與習近平會面

18/12/2023 12:12  恒指半日跌158點報16633，信義光能中生製藥齊挫逾5%

18/12/2023 12:06  《午市前瞻》大市氣氛轉好望試50天線，商湯較負面難持有

18/12/2023 11:59  《中國要聞》新農業品牌「一米八」亮相，螞蟻前CEO任董事長

18/12/2023 11:21  《股語有云－古添力》中車組基金投資新科技，長線上望4.8銀

18/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒６３億元，買中海油沽騰訊

18/12/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】創科獲花旗調升目標價逾９％，摩通跟進信義系股份

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－復甦路上】零售旅遊復甦緩慢，港人北上消費雪上加霜
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－復甦路上】經濟復甦不似預期，機構料明年增長減速
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－復甦路上】告別疫情經濟挑戰重重，旅客重臨出口頭痕
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

深圳美食2023｜小紅書推介深圳Omakase！最平¥198食到！海膽控必食吞拿魚海膽熱狗 / CP值高紅酒鵝肝吞拿魚壽司 / 網民大推醬油海苔味Gelato
人氣文章

財識兼收．止凡

哪位風水師估中2023年股市？
人氣文章

行政人員

AI不善於以聯想力創作難取代設計師工作？MUJI藝術總監原研哉：保持忙碌就能激發創意！
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

小廢包的時尚源於1920s？晚裝衣著的完美選擇，由荷里活上流帶起的Evening Bag熱潮！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

超甜蜜男男同性戀關係解密2！性事體位0定1要協調？擇偶要靚仔兼大隻？結婚出Po惹關注支持、追緃者跌完狂升！靠甚麼吸長輩、媽媽粉絲？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

上環新開南歐小館！$490七道菜Tasting Menu性價比高！橡果香48個月伊比利亞火腿、粒粒鮮美藍龍蝦燴飯、炭烤法國鱸魚，盡收蔚藍海岸氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
轉季湯水｜冷鋒襲港！氣溫跌至14°C易染呼吸道疾病！烹飪導師教煲「白果杏汁豬肺湯」止咳平喘
人氣文章
情緒病的靈丹妙藥
人氣文章
周海媚病逝 | 紅斑狼瘡症可攻擊全身器官？脫髮、關節腫痛、出紅疹，嚴重可致腎衰竭、四肢癱瘓！風濕病科醫生：非不治之症！及早求醫盡早控制
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 16:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 16:09
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2023 16:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2023 15:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/12/2023
【回顧展望－復甦路上】零售旅遊復甦緩慢，港人北上消費雪上加霜
人氣文章財經熱話18/12/2023
【回顧展望－復甦路上】經濟復甦不似預期，機構料明年增長減速
人氣文章財經熱話18/12/2023
【回顧展望－復甦路上】告別疫情經濟挑戰重重，旅客重臨出口頭痕
人氣文章專訪18/12/2023
《陶冬專訪之一》中國經濟走出泥沼關鍵，需要一定量寬（有片）
人氣文章香港要聞18/12/2023
存保金額上限據報17間銀行倡升至100萬
人氣文章FOCUS18/12/2023
【FOCUS】「小作文」風波暫平，直播帶貨流量密碼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金