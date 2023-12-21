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【回顧展望－虛幣世界】比特幣低位反彈 JPEX激起千重浪

21/12/2023

 　　2023年是虛擬貨幣緊張又刺激的一年，除了AI與ChatGPT的出現，加強了在區塊鏈應用的潛力，加上ETH完成了上海升級、比特幣超越44000美元，標誌著虛擬貨幣今年迎來牛市；不過，香港一場「JPEX風暴」，為虛擬貨幣蒙上一道陰影，除了多個「艇仔」主事人被捕之外，目前JPEX主要營運者仍未知其背景，JPEX亦多次表示將堅持營運，可見虛擬貨幣的「去中心化」是多麼的牢固。

 

 (比特幣網上截圖)


ETH上海升級轉型  ChatGPT令虛幣升級


　　ETH的「上海升級」令以太坊平台旗下的虛幣交易「燃料費」大幅下降，因以太坊從工作量證明（PoW）向權益證明（PoS），除了提高網絡安全性之外，更能提高在　Layer 2 市場上的統治地位，增強了投資者對以太坊信心。


　　另外，ChatGPT的出現令AI及Web3可以加速融合，AI的能力令Web3原本的人手操作變成自動化，甚至可利用AI自動發行新幣，令到入行的門檻降低。在可見的未來，ChatGPT簡化了虛擬貨幣程序，但同時又不失其安全性。


比特幣ETF令幣市暢旺  比特幣曾衝上44000美元


　　大行貝萊德申請成立比特幣ETF，刺激了幣市投資者的情緒，亦令幣價屢創新高，作為全球大型投資機構，並於紐約資產管理公司管理逾9萬億美元資產，貝萊德的ETF申請，意味著一般投資者可以透過股市去投資虛擬貨幣，消息刺激比特幣價格持續上升。


　　比特幣今年表現形勢大好，從一萬多美元炒上至最高接近44700美元，再次進入牛市。雖然美國政府積極打擊虛擬貨幣相關機構，但由於市場憧憬聯儲局即將減息，加上比特幣的相關ETF推出之後，令比特幣交投量大增，同時價格一直飆升，有分析相信，明年比特幣有望再創新高，額實在令人期待。

 

比特幣兌美元走勢。(Coinbase)

 


JPEX事件曝露金融騙局  趙長鵬認罪令幣圈受創


　　香港作為虛擬貨幣其中一個主要交易城市，相必會成為騙徒目標。2023年9月，香港證監會點名批評JPEX多個可疑之處，隨後有數名該平台的用戶表示不能提款，並報警求助。警方隨即發起「鐵關行動」，將多名該與平台相關人士拘捕，雖然警方已經「拉人封艇」，但由於虛擬貨幣的「去中心化」特性，警方至今仍未找到JPEX的核心成員。


　　另一方面，全球最大虛擬貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬於11月21宣布辭職，早前因其出席法庭時，承認違反美國反洗錢法及制裁法，同意向法庭支付5000萬美元罰款，而趙長鵬在3年監督期內都不准參與幣安活動。此舉被認為是美國政府積極打擊交易平台，以及抑制虛擬貨幣交易的重大行動。


比特幣明年最牛或見15萬美元


　　今年比特幣表現強勁，究竟來年可否維持升勢？根據CryptoQuant的報告，比特幣價格或於2024年初突破5萬美元，更指目前九成比特幣流通供應量都處於盈利狀態，考慮到現市值及交易量因素，明年初比特幣有望突破5萬至5.3萬美元。Pantera Capital在今年中曾表示，比特幣於2020年減半後，令新比特幣供應量減少43%，因此價格提高23%，如果參考歷史數據，2024年再減半之後，價格可能飆升至15萬美元。


　　另外，渣打銀行預測，比特幣在2024年有望升至12萬美元，該行提升比特幣目標價，主要因為年銀行業持續爆發危機，令投資者對法定貨幣的信心下跌，而比特幣礦商獲利能力不斷上升，亦是影響價格走勢的關鍵因素。總括而言，不少大行對比特幣明年的表現預測正面，普遍預期2024年價格將介乎5萬至15萬。

 

撰文：經濟通通訊社市場組社者　李皆顈

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