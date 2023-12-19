【回顧展望－美息見頂】美國明年第三季料開始減息，港拆息已見頂

為遏抑通脹水平日漸上升，美國聯儲局以較快的步伐，來加速其加息周期，在2022年3月至今年9月，短短一年半的時間內，已進行合共11次加息，美國聯邦基金利率目標區間已升至5.25厘至5.5厘，目前美國的聯邦基金利率水平，是2007以來最高水平，儘管相關的通脹水平還未恢復至聯儲局的2%通脹目標，但已得到一定程度的緩和，11月份的美國消費者物價指數（CPI）按年升3.1%，已較去年高位的9.1%，大降約6%。聯儲局在12月公布今年最後一次議息結果，一如市場預料維持利率不變，且已是連續三次暫停加息，並暗示明年減息三次共0.75厘。

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隨著急速加息而來的副作用卻是環球經濟增長放緩，息率高企將打擊私人消費和投資等信心，亦會加劇金融及資產市場波動，商業房地產的估值亦受到加息打擊，不少大行也預期是次加息周期將於明年迎來終結，以緩和加息對經濟的影響。

今年港銀兩度上調最優惠利率

在美國加息的情況下，港息不可避免地跟隨上升，儘管不是緊貼美息的加息步伐，在今年5月，滙豐銀行上調港元最優惠利率12.5點子，對上一次調整港元最優惠利率已是去年12月，多間本地銀行隨即跟隨，今年本港最優惠利率已調升2次，而本地三大發鈔行，匯豐、中銀香港以及渣打香港、其最優惠利率分別升至5.875厘，5.875厘及6.125厘。

在聯繫匯率的機制下，港元匯率與美元掛勾，而今年2月起，港匯多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局多次入市承接港元沽盤，捍衛港元匯價，本港銀行體系總結餘由2月初的逾900億港元不斷下跌，但自今年5月，港元觸及弱方兌換保證以來，至今也沒有再次觸發弱方兌換保證，現時銀行體系總結餘維持在逾400億港元水平，下半年港元兌美元匯率更曾因本地對港元資金的需求加強，一度跌穿7.8水平。

瑞銀料明年美國聯儲局將降息275個基點

市場普遍預期美國明年將會暫停加息或減息，亦有大行預期明年美國聯儲局或大幅減息。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，該行預料環球經濟將於第一季見底，其後逐步改善，美國物價指數近月放緩，尤其是商品價格顯著回落，認為通脹降溫的趨勢將料延續至2024年。范卓雲預料，美聯儲將於明年第三、四季各減息一次25個點子，聯邦基金利率於明年底料回落至4.75至5厘區間；2025年第一至三季料每季減息25點子，2025年底聯邦基金利率將降至4厘-4.25厘水平。

瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎表示，該行預期明年美聯儲局將降息275個基點，料明年3月將會開始減息，首次減息的幅度為25個基點，之後便會有50個基點的降幅，直至聯邦基金利率在明年底跌至2.75厘。

星展：料美聯儲明年第三季開始減息

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，該行預期美國聯儲局已經結束加息周期，並將於明年第三季度開始減息，料明年下半年減息幅度達100個點子，減息4次，每次則為25個點子，並指由於年底效應，現時香港拆息處於高水平，預期在年底過去後，香港拆息有機會出現回落，而現時銀行體系總結餘已處於很低水平，預期明年在季結或半年結時，相關拆息將會有所上升，不排除會重見5厘，但料本港拆息或已見頂，因年底通常是資金需求最大的時候。

她指出，現時銀行體系總結餘仍屬低水平，相關息口難以大跌，即使美國進行減息，香港在跟隨美息的步伐上亦有滯後的情況，預期由港美息差重新拉闊到銀行體系總結餘資金供應慢慢增加需要一段時間，或需要三個月或以上，料明年底3個月HIBOR（香港銀行同業拆息）為4.33厘及1個月HIBOR為4.23厘，亦料香港在最優惠利率方面的調整也會出現滯後情況，預期在美聯儲減息一至兩次後，香港最優惠利率才會作出調整。

星展：港元定存息或已見頂 不排除明年港元或達7.75水平

對於港元定期存款利息，她提及，由於銀行資金緊張，去年年底及今年年底的定期息亦一度高見5厘或以上，料明年上半年在年底效應過去後，銀行難以高息來「攞資金」，而在明年下半年可能部分拆息已有所回落，屆時港元定存難以有現時的高息水平，料港元定期息或已見頂，亦指出今年由於IPO反應較差以及貸款需求不算太強，主要資金需求均來自季節性因素，預期若明年內地及香港經濟沒有明顯復甦，資金需求難有大幅增長。

對於港元匯率，她表示，現時港元偏強，而隨著港元拆息或於明年回落的預期，當息差較闊時，不排港元匯率或會重返低位7.84等水平，亦有機會觸及7.85水平，而當在季結或半年結時，或會因為資金緊張而上升，但料到明年下半年當聯儲局開始減息時，港元的升勢便有望能持續，或達7.75水平，從而增加本港銀行體系總結餘。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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