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【高息之選】憧憬明年美國始減息，買定公用股賺價又食息

20/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍


　　美國減息憧憬下美股續強，債息回落。港股今早（20日）受外圍強勢帶動，高開142點後升幅續擴大至逾200點，但高位亦僅越16600點水平，未有力進一步推升。大市偏弱兼外圍減息預期下，投資者目光重新投向高息股求穩。熊麗萍認為，「聖誕鐘買滙控」或已失效，料美國明年減息股令港美息差收窄，籲未有貨者勿急於買入滙控(00005)，宜待股價回至58元才下首注；持貨者則可守至明年減息期。公用股粵海投資(00270)的預期周息率雖逾11非常吸引，惟其水務以外的業務透明度低，投資者難評估其業務發展及收益情況，隱憂仍存之下不宜沾，否則賺息蝕價風險相當大。至於傳統公用股則宜選預期周息率逾5厘的股份，同時要留意業務有否涉及海外市場，明年美國減息有利重海外業務的公用企業。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=u9T9ncdkR4g

 

 

 

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