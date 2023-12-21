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《午市前瞻》港股粉飾櫥窗效應無望 美團反彈時機待明年

21/12/2023

 恒生指數半日報16573，跌40點或0.2%，主板成交超過362億元。恒生中國企業指數報5599，跌13點或0.2%。恒生科技指數報3697，跌28點或0.8%。

　　恒生指數半日報16573，跌40點或0.2%，主板成交超過362億元。恒生中國企業指數報5599，跌13點或0.2%。恒生科技指數報3697，跌28點或0.8%。

 

　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報80元，升1.2元或1.5%，成交16.64億元；騰訊收報311.4元，跌2.8元或0.9%，成交16.31億元；阿里收報72.85元，升0.3元或0.4%，成交10.05億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

李偉傑：再收穿16400便有機會試低位

 

　　隔晚美股道指破頂不再，尾市急挫最終要跌近500點。港股受累跟跌，恒指低開觸及10天線水平後收窄跌幅，半日跌不足100點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，暫時仍未能確認10天線的支持力度，資金流未能改善之下港股跟跌不跟升，距離2023年年結只有餘下不足五個交易日，估計粉飾櫥窗效應已無望。他提醒，如恒指再次失守16400，將大有機會向下再見年內低位。

 

 (網上圖片)

 

美團須待明年市況回穩才能借勢反彈

 

　　早前傳出抖音母企字節跳動或有意收購阿里旗下外賣平台餓了麼，儘管字節跳動和餓了麼都分別否認傳聞，但美團股價連日受挫未能止血。李偉傑分析指，近期當個股出現壞消息後，就算是公司澄清後股價都難以重返壞消息前水平，反映市況弱勢削弱了市場博反彈信心。

 

　　他提到，美團至今亦未重上壞消息前的83.15元水平，尤其美團現時預期市盈率仍高達34倍，資金都不願進場撈貨。他預期，或要等到未來一季港股市況回穩後，美團才能乘機反彈。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

料阿里最快3月才會再有分拆消息

 

　　至於餓了麼是否仍會出現出售消息，李偉傑指既然公司已澄清，現階段就不再期望短期內會成真。但目前阿里出現較多人事變動，預料重組都至少會在人事變動完成後才會進行。

 

　　但他提到，阿里旗下業務極為廣泛，預期分拆仍會是大方向。不過誠如早前阿里所述，市況不佳確實不利分拆後的價值提升；故他預期，阿里的分拆時機有較大機會出現在明年中至下半年，因為市場憧憬明年6月美國開始減息，屆時資金流有望改善，為阿里分拆提供更好環境，預期3月或會開始再現分拆消息，下半年才會真正分拆上市。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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