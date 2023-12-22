【回顧展望－技不如人】減息有利惟基本面弱 行業競爭拖累科技股

港股全年走勢偏淡，由加息環境到年底轉為憧憬減息，道指屢創歷史新高，港股卻跟跌不跟升。去年底起中央對監管科技公司略為鬆手，但在港上市科技股全年表現卻未如理想，恒指至今按年亦要跌近10%。

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iFAST Global Markets副總裁溫鋼城接受《經濟通通訊社》訪問時表示，港股第四季進一步下試低位，如今估計值已十分便宜，認為已有見底跡象。他分析指，雖然個別重磅科技股如阿里巴巴(09988)及美團(03690)都各自要面對競爭威脅，但大環境已較上年度改善，一來估值極低，二來美國減息將更為有利科技股融資及股價表現，加上來自中央的監管壓力亦已大為放寬，整體科技板塊風險已大幅下降。他又提到，恒生科指近期表現已開始跑贏恒指，預計2024年全年有望反彈約三成，以3500為低位支持計算，明年有望上試4700。



至於元宇證券基金投資總監林嘉麒則向《經濟通通訊社》表示，不太期望中央對科企的監管力度會進一步放寬，皆因目前行業內仍有新冒起的業務，如直播及直播帶貨等未受監管，預計未來一年將會陸續出現，但預料會以規範條文居多而非打壓，風險未至於太高，但目前已出台的反壟斷措施亦難有機會完全撤回。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

龍頭遊戲股競爭壓力小 監管消退有利後市



過去兩至三年，中央對科技行業加大監管，自2022年底中央開始恢復月度審批遊戲版號，原以為遊戲方面監管轉趨鬆手，但2023年底國家新聞出版署忽然公布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，當中提到，網路遊戲不得設定每日登入、首次預付、連續儲值等誘導性獎勵；另外又提到遊戲必要的技術設備、服務器和存儲設備必在中國境內，引發遊戲股出現恐慌性拋售，網易(09999)於消息公布當日一度狂瀉近三成，幾乎回吐全年升幅。



林嘉麒認為，今年以來遊戲股所受壓力較小，但2024年來到之前忽然出現重大政策不利消息，對市場產生極大震撼。他指出，每日登入獎勵在全球遊戲業中極為常見，其他非常普遍的遊戲模式，如執行任務等，未來都有可能出現監管壓力。他指出，不准設定每日登入獎勵將很大程度上影響用戶黏貼度，繼而影響每日用戶登入流水，長此下去會影響大行對中國遊戲公司的估值，故遊戲股暫時不宜沾手。他預期短線超賣後有機會出現技術反彈，惟行業政策陰霾於此時再現，短期難再單純以公司的基本面對遊戲股進行估值，未來將要繼續觀察內地的政策變化。



溫鋼城認為，行業內難有其他中小型遊戲公司可以挑戰騰訊和網易的地位，但中央年底忽然推出久違的監管措施實屬意料之外，預期市場需要時間消化相關消息。他指，徵求意見稿提到，要將網絡遊戲所需的必要技術設備存放在中國境內，主要是憂慮用戶個人資料外洩，事涉國家安全，但預計實際情況未必太差，消息公布後的急跌，較大機會屬心理因素。但他亦指，市場消化相關消息需時，認為股價表現應轉趨保守，初步觀望騰訊於250元會有支持，料市場消化相關消息後有機會反彈，投資者可趁低吸納，上望300元，238元定止蝕位。

百度股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



AI概念股觀望變現能力能否提升



AI概念在本年初受到ChatGPT熱潮帶動，百度(09888)率先推出「文心一言」迎戰，隨後各大科企相繼推出AI大平台以爭一日之長短。雖然下半年AI概念熾熱程度大減，但林嘉麒認為AI仍會是港股未來具炒作性的主題，但就會由過去空有概念，轉向注視AI平台的變現能力。他認為AI平台之中，美圖(01357)的AI平台更被廣泛使用，今年第四季亦已開始推出收費模式，較百度「文心一言」的普及程度更高。未來須觀望美圖AI收費版的盈利能力，如有好表現將有望帶動股價突破4元水平，相反則有較大下跌空間。



不過，溫鋼城看淡美圖後市，認為美圖升幅仍有較大原因受惠於比特幣走勢，其AI平台賺錢能力有限，預計股價最多升至4.5元便會受阻，並會下試3元水平。他亦不大看好百度，認為其普及程度難以媲美ChatGPT或Google；股價走勢近期受制於50天線，初步支持位為100元，中長線而言，最樂觀重返150元水平已經不錯。

阿里股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

美團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



騰訊看高一線 阿里居次 美團最淡



至於恒指重磅股的阿里、騰訊及美團，今年以來股價大打折扣，當中表現最佳的騰訊，按年亦只能打個和。面對科技股估值被下調，溫鋼城與林嘉麒同樣認為，ATM當中只有騰訊後市較有希望。溫鋼城指出，騰訊有資金可用於頻頻出手回購股份，反映其與網易的共存所形成的優勢亦已無懼來自其他遊戲公司的競爭；相對美團和阿里仍要面對抖音和拼多多的強勢擴充，競爭將無可避免加大，騰訊此時亦較能看高一線。



林嘉麒則認為，騰訊旗下視頻號的廣告收入有望藉經濟復甦持續提升，成為支持股價的增長動力。美團除要面對抖音可能收購餓了麼後的競爭力加強，自身新業務發展亦不太順利，缺乏增長引擎之下兼要面臨股東減持，自然成為ATM當中前景最淡一員。阿里亦不遑多讓，暫停分拆消息令市場大失所望，同時拼多多業績表現大為優勝，投資者如今轉移關注拼多多而唾棄阿里，預計未來一年，美團和阿里亦大有機會再試低位。



至於阿里的分拆能否在明年重新啟動，溫鋼城與林嘉麒皆認為短期內再提分拆機會較微。溫鋼城預期，即使重提亦會估計是明年下半年的事，但有更多其他因素窒礙了集團的分拆。林嘉麒就提到，近日有傳阿里或以其他形式精簡業務，但可能是出售而非分拆。

小米股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



小米明年初或因賣車消息捱沽



ATM股不似如期，但小米(01810)自造車量產消息公布以來，股價隨即飆升，更一度逼近17元水平，但林嘉麒與溫鋼城同樣憂慮小米累積一定升幅後，明年初首款車開賣後將會引來高位出貨行情。林嘉麒指出，除了造車消息，小米近期升幅有更大程度上是因為全球手機銷售在第四季改善，市場願意給予更高溢價，故利好因素或已全面反映；未來手機銷售增速若再度減慢，加上新車銷售不明朗，小米股價有可能打回原形。



溫鋼城直指，小米首款車SU7的售價高過預期，但比起其餘新能源車企出品並無過人之處，預計銷售不會特別亮麗，更認為新車開賣更會成為沽貨機會，建議投者趁高位獲利。他指出，小米初步於50天線有支持，如失守則以14.2元為關鍵部署撈底水平，以13.9元為止蝕位，再見17元便宜食胡離場。

恒生指數走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



恒指萬六或未見底 惟亦有機會挑戰萬九



總結2023年，恒指跌足一年，市場憧憬美國明年開始減息，林嘉麒認為，美國減息速度未必太快，期間高息環境仍會持續，資金傾向留守銀行做定存；而且預計內地經濟恢復速度仍然滯後，或有企業面臨重組，大行或因此再降低個別公司或行業盈利預測，預計港股明年上半年仍然舉步維艱，雖有望上試18000，但16000亦難言見底，甚或低見15000水平才有真正支持。



溫鋼城則較樂觀，認為16000已是恒指底位，預計未來一年在美國減息背景下，人民幣匯價有望轉強，人行有更大空間推行貨幣寬鬆政策，看好2024年底有望上試19000。

經濟通通訊社市場組 戚朗軒

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