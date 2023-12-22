《盤後部署》恒指現破腳穿頭續尋底 網易騰訊大插插走勢不妙？

在經歷周三(20日)的拋售後，華爾街股市在聖誕及新年長假前逢低買入，美股周四(21日)全線反彈，道指收漲322點；納指收漲185點；標普500收漲48點。華爾街恐慌指標VIX自11月以來首次短暫升破14，但徘徊在多年低位附近。

(網易遊戲網站截圖)



另外，國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》向社會公開徵求意見。徵求意見稿擬規定，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。



受消息所累，港股高開低走，恒生指數收報16340，跌280點或跌1.7%，主板成交近1412億元。國企指數收報5488，跌130點或跌2.3%。恒生科技指數收報3548，跌162點或跌4.4%。



技術走勢方面，恒指今日以大陰燭下跌，走勢現破腳穿頭，屬向下尋底格局，下一站以15972為首個支持，跌穿的話，見15000亦不足為奇。



上證綜合指數收報2914，跌3點或跌0.1%，成交3274.98億元人民幣；深證成份指數收報9221，跌35點或跌0.4%，成交1712.69億元人民幣。

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



網易收瀉24.6% 全年升幅蒸發



另外又提到遊戲必要的技術設備、服務器和存儲設備必在中國境內，引發遊戲股出現恐慌性拋售，網易(09999)首當其衝，股價收瀉24.6%，報122元，為跌幅最大藍籌股，該股成交約5354萬股，涉資67.91億元，盤中高見163元，最低見116.1元。



技術走勢方面，網易今日一跌，今年至目前為止的升幅已幾近抹掉，市值蒸發逾1375億元。2022年12月30日收報111.752元(已反映除淨因素)，今日股價一度低見116.1元，已重返2022年年底水平，技術分析已難派上用場，由於受政策因素拖累，暫時只宜觀望。

(騰訊遊戲網站截圖)



騰訊收插逾12% 市值唔見3670億



另外，騰訊(00700)收插12.3%，報274元，該股成交約1.47億股，涉資405.72億元，佔主板成交28.73%，盤中高見317元，最低見263.6元。



騰訊今日一跌，市值唔見逾3670億元，威力比南非大股東Naspers減持還要大，若然無貨在手，實在不宜沾手，觀望可也，此類政策市，實在宜等待明朗化後才適宜跟進。



監管突發重臨 遊戲股後市宜轉趨保守



元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，今年以來遊戲股所受壓力較小，但2024年來到之前已忽然出現重大政策不利消息，極為震撼市場。他指出，每日登入獎勵在全球遊戲業中極為常見，未來有可能其他非常普遍的遊戲模式，如做任務等都可能出現監管壓力。



他指出，不准設定每日登入獎勵將大程度上影響用戶黏貼度，繼而影響每日用戶登入流水，長此下去會影響大行對中國遊戲公司的估值，故暫時遊戲股已不宜沾手。他預期短線超賣後有機會出現技術反彈，但行業政策陰霾於此際市況再現，短期內難再單純以公司的基本面對遊戲股進行估值，未來將要繼續觀察內地的政策變化。



另外，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城認為行業之內亦難再有其他中小型遊戲公司可以挑戰得到騰訊和網易的地位，但年底中央忽然推出久違的監管措施，極為出乎意料之外，預期市場需要時間消化消息。他指，徵求意見稿方面提到要將網絡遊戲所需的必要的技術設備存放在中國境內，主要為憂慮用戶個人資料外洩，事涉國家安全因素，但預計實際情況未必太差，消息公布後的急跌較大機會屬心理因素。但他亦指，市場消化消息需時，認為股價方面應轉趨保守，初步觀望騰訊於250元會有支持，料消息消化後有機會反彈，投資者可當趁低吸納機會，上望300元，238元定止蝕位。

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



遊戲股崩盤式下跌 嗶哩嗶哩挫10%



其餘遊戲股方面，嗶哩嗶哩(09626)收跌9.7%，報80.3元，該股成交約1034萬股，涉資8.35億元，盤中高見90.7元，最低見76.35元；中手游(00302)收跌16.8%，報1.19元，該股成交約3157萬股，涉資4025萬元，盤中高見1.43元，最低見1.18元；心動公司(02400)跌19%，收報8.99元；創夢天地(01119)跌8.9%，收報2.14元；網龍(00777)跌13.8%，收報11.64元。



另外，祖龍娛樂(09990)現價跌13%，報1.74元，該股成交約341萬股，涉資612萬元，盤中高見2元，最低見1.7元；禪遊科技(02660)跌16.5%，報4.51元；友誼時光(06820)跌13.4%，報1.1元；中國儒意(00136)跌6.7%，報1.67元。



其他藍籌股方面，申洲國際(02313)收跌7.7%，報78元，該股成交約896萬股，涉資7.08億元，盤中高見82.1元，最低見77.4元；藥明生物(02269)跌5.3%，收報26.95元；碧桂園服務(06098)跌6.1%，收報6.12元；美團(03690)跌3.9%，收報76.6元。



翰森製藥逆市升5.4% 藍籌最強



翰森製藥(03692)收升5.4%，報14.08元，該股成交約960萬股，涉資1.34億元，盤中高見14.38元，最低見13.3元；東方海外(00316)升4%，收報113元；神華(01088)升2.4%，收報25.95元；中國生物製藥(01177)升1.6%，收報3.17元。

撰文: 經濟通通訊社市場組