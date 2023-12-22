  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》恒指現破腳穿頭續尋底 網易騰訊大插插走勢不妙？

22/12/2023

　　在經歷周三(20日)的拋售後，華爾街股市在聖誕及新年長假前逢低買入，美股周四(21日)全線反彈，道指收漲322點；納指收漲185點；標普500收漲48點。華爾街恐慌指標VIX自11月以來首次短暫升破14，但徘徊在多年低位附近。

 

(網易遊戲網站截圖)

 
　　另外，國家新聞出版署就《網絡遊戲管理辦法》向社會公開徵求意見。徵求意見稿擬規定，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。


　　受消息所累，港股高開低走，恒生指數收報16340，跌280點或跌1.7%，主板成交近1412億元。國企指數收報5488，跌130點或跌2.3%。恒生科技指數收報3548，跌162點或跌4.4%。


　　技術走勢方面，恒指今日以大陰燭下跌，走勢現破腳穿頭，屬向下尋底格局，下一站以15972為首個支持，跌穿的話，見15000亦不足為奇。


　　上證綜合指數收報2914，跌3點或跌0.1%，成交3274.98億元人民幣；深證成份指數收報9221，跌35點或跌0.4%，成交1712.69億元人民幣。

 

網易股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


網易收瀉24.6%  全年升幅蒸發


　　另外又提到遊戲必要的技術設備、服務器和存儲設備必在中國境內，引發遊戲股出現恐慌性拋售，網易(09999)首當其衝，股價收瀉24.6%，報122元，為跌幅最大藍籌股，該股成交約5354萬股，涉資67.91億元，盤中高見163元，最低見116.1元。


　　技術走勢方面，網易今日一跌，今年至目前為止的升幅已幾近抹掉，市值蒸發逾1375億元。2022年12月30日收報111.752元(已反映除淨因素)，今日股價一度低見116.1元，已重返2022年年底水平，技術分析已難派上用場，由於受政策因素拖累，暫時只宜觀望。

 

(騰訊遊戲網站截圖)

 


騰訊收插逾12%  市值唔見3670億


　　另外，騰訊(00700)收插12.3%，報274元，該股成交約1.47億股，涉資405.72億元，佔主板成交28.73%，盤中高見317元，最低見263.6元。


　　騰訊今日一跌，市值唔見逾3670億元，威力比南非大股東Naspers減持還要大，若然無貨在手，實在不宜沾手，觀望可也，此類政策市，實在宜等待明朗化後才適宜跟進。


監管突發重臨  遊戲股後市宜轉趨保守


　　元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，今年以來遊戲股所受壓力較小，但2024年來到之前已忽然出現重大政策不利消息，極為震撼市場。他指出，每日登入獎勵在全球遊戲業中極為常見，未來有可能其他非常普遍的遊戲模式，如做任務等都可能出現監管壓力。


　　他指出，不准設定每日登入獎勵將大程度上影響用戶黏貼度，繼而影響每日用戶登入流水，長此下去會影響大行對中國遊戲公司的估值，故暫時遊戲股已不宜沾手。他預期短線超賣後有機會出現技術反彈，但行業政策陰霾於此際市況再現，短期內難再單純以公司的基本面對遊戲股進行估值，未來將要繼續觀察內地的政策變化。


　　另外，iFAST Global Markets副總裁溫鋼城認為行業之內亦難再有其他中小型遊戲公司可以挑戰得到騰訊和網易的地位，但年底中央忽然推出久違的監管措施，極為出乎意料之外，預期市場需要時間消化消息。他指，徵求意見稿方面提到要將網絡遊戲所需的必要的技術設備存放在中國境內，主要為憂慮用戶個人資料外洩，事涉國家安全因素，但預計實際情況未必太差，消息公布後的急跌較大機會屬心理因素。但他亦指，市場消化消息需時，認為股價方面應轉趨保守，初步觀望騰訊於250元會有支持，料消息消化後有機會反彈，投資者可當趁低吸納機會，上望300元，238元定止蝕位。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


遊戲股崩盤式下跌  嗶哩嗶哩挫10%


　　其餘遊戲股方面，嗶哩嗶哩(09626)收跌9.7%，報80.3元，該股成交約1034萬股，涉資8.35億元，盤中高見90.7元，最低見76.35元；中手游(00302)收跌16.8%，報1.19元，該股成交約3157萬股，涉資4025萬元，盤中高見1.43元，最低見1.18元；心動公司(02400)跌19%，收報8.99元；創夢天地(01119)跌8.9%，收報2.14元；網龍(00777)跌13.8%，收報11.64元。


　　另外，祖龍娛樂(09990)現價跌13%，報1.74元，該股成交約341萬股，涉資612萬元，盤中高見2元，最低見1.7元；禪遊科技(02660)跌16.5%，報4.51元；友誼時光(06820)跌13.4%，報1.1元；中國儒意(00136)跌6.7%，報1.67元。


　　其他藍籌股方面，申洲國際(02313)收跌7.7%，報78元，該股成交約896萬股，涉資7.08億元，盤中高見82.1元，最低見77.4元；藥明生物(02269)跌5.3%，收報26.95元；碧桂園服務(06098)跌6.1%，收報6.12元；美團(03690)跌3.9%，收報76.6元。


翰森製藥逆市升5.4%  藍籌最強


　　翰森製藥(03692)收升5.4%，報14.08元，該股成交約960萬股，涉資1.34億元，盤中高見14.38元，最低見13.3元；東方海外(00316)升4%，收報113元；神華(01088)升2.4%，收報25.95元；中國生物製藥(01177)升1.6%，收報3.17元。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00593

夢東方

2.060

異動股

00700

騰訊控股

274.000

異動股

08366

浙江聯合投資

0.019

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00593 夢東方
  • 2.060
  • 00700 騰訊控股
  • 274.000
  • 08366 浙江聯合投資
  • 0.019
  • 00756 森美控股
  • 0.250
  • 09990 祖龍娛樂
  • 1.740
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 25.950
  • 目標︰$30.00
  • 00120 四海國際
  • 2.750
  • 目標︰$5.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.420
  • 目標︰$13.80
  • 02285 泉峰控股
  • 23.050
  • 目標︰$33.30
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.750
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 274.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.850
  • 00005 滙豐控股
  • 61.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 76.600
  • 01894 恒益控股
  • 0.305
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 61.750
  • 目標︰$70.00
  • 01316 耐世特
  • 4.500
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 84.550
  • 目標︰$91.80
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2023 17:34  《中國要聞》機構：網遊新規最終執行力度或有緩和空間

22/12/2023 17:07  騰訊遊戲：新管理辦法對遊戲商業模式、運營節奏等要素無本質改變

22/12/2023 16:51  《小傳日記》監管突發再現，QQ網易千億市值話唔見就唔見！

22/12/2023 16:36  《盤後部署》恒指現破腳穿頭續尋底，網易騰訊大插插走勢不妙？

22/12/2023 16:12  恒指跌280點收報16340，網易重挫近25%騰訊跌逾12%

22/12/2023 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出４２﹒７７億元，買中移沽騰訊

22/12/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】藥明獲摩通恢復中性評級，晨星狠削潤啤目標６８％

22/12/2023 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》康師傅有望築底，中短線目標價１２銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》遊戲業冬至重創，A場連跌五周，稀土冶煉技術禁出口
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】憂慮內地網遊監管再收緊，港股冬至升勢不保（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指現破腳穿頭續尋底 網易騰訊大插插走勢不妙？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

濕疹轉季高發！兩類「發物」要戒！中醫︰患者可曬太陽但需小心2件事！食素要補充哪一種營養？
人氣文章

Shopping What’s On

MUJI｜日本無印良品暢銷排行榜2023！邊款咖喱撼贏收納箱排第1？抹眼鏡紙上榜！「八寶菜拌飯汁」是甚麼？公開最人氣料理包、零食、日用品
人氣文章

Foodie What’s On

炒栗子番薯小販檔出沒注意！港九新界有齊！一文睇晒邊度買炒栗子、煨番薯、鹽焗鵪鶉蛋
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

聖誕節2023｜聖誕限定護膚套裝登場！人氣貴婦級護膚品La Mer、Guerlain、POLA、SK-II換上閃亮新裝！寵愛自己何需理由？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

戀愛運：迷信惹的禍？一輩子也是「二奶命」？求神問卜想知愛情走向，結果卻離幸福愈來愈遠
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《更衣記——香港電影旗袍戲服秀》：從張愛玲文字到展覽，旗袍作為電影語言所展現的可剛可柔
健康好人生 Health Channel
人氣文章
周海媚病逝 | 紅斑狼瘡又稱「不死癌症」！肝腎虧損 + 風濕熱邪、壓力引起！中醫推介青蒿茶、花旗參瘦肉湯清熱解毒、養陰益氣
人氣文章
生命道路上的一束光
人氣文章
偷窺狂是一種精神疾患？5個狀況定義是否變成偷窺狂！偷窺狂多屬男性？醫治要多管齊下
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 18:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事22/12/2023
《神州經脈》遊戲業冬至重創，A場連跌五周，稀土冶煉技術禁出口
人氣文章財經熱話22/12/2023
【收市短打】憂慮內地網遊監管再收緊，港股冬至升勢不保（有片）
人氣文章財經熱話22/12/2023
《盤後部署》恒指現破腳穿頭續尋底 網易騰訊大插插走勢不妙？
人氣文章生財有道22/12/2023
【高息定存】大新降6個月港元定存年息低至3.8厘，3個月4厘
人氣文章財經熱話22/12/2023
【回顧展望－再坐一匯】日圓成明年「黑馬」 未來十年難見150
人氣文章香港要聞22/12/2023
彭博:香港利率攀升刺激跨境理財通增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金