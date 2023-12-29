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【一字看2023】振．曙光乍現

29/12/2023

　　後疫情時代元年，復甦、息口、地緣「險夷」處處，但厚重陰霾中總有一線曙光－－「習拜會」止跌中美至暗時刻；美聯儲局加息終見盡頭，更「預言」明年啟動減息；港府時隔22年再下調股票印花稅；中國電動車軍團勢不可擋……


習拜三藩聚首，中澳柳暗花明


　　中美關係今年經歷峰回路轉。2月初「氣象氣球」被指飛越美國領空，遭美軍出動F22戰機在大西洋上空擊落，觸發中美軍事熱線「斷聯」，隨後中美軍機南海近距離對峙、中國4月啟動環台軍演更令擦槍走火隨時一觸即發。至暗時刻，因氣球風波而擱置訪華的美卿布林肯，6月訪華並獲國家主席習近平接見，一句「讓中美關係穩下來好起來」，令緊張對立有趨向緩和跡象。


　　其後華盛頓重量級人物相繼訪華，包括財長耶倫、商務部長雷蒙多、前美卿基辛格、參議院民主黨領袖舒默、加州州長紐森等；外長王毅和副總理何立峰10月底亦回訪美國，終於在印尼G20峇里峰會一年後，敲定於11月借三藩市APEC峰會舉行「習拜會」，成果包括恢復軍事高層對話，同意就人工智能等領域合作等。

 

習拜會」於今年11再在三藩市舉行，習近平（左）與拜登（右）在會面場地菲洛麗莊園內散步。（AP圖片

 
　　另一外交破冰則是澳洲領導人時隔7年再訪華，新任總理阿爾巴尼斯更將首站選在舉行進口博覽會的上海。隨著關係解凍，作為澳洲最大貿易夥伴的中國，接連放鬆對其大麥、煤炭、木材等商品的貿易壁壘，澳洲貿易部長更預期，對澳洲葡萄酒和龍蝦的限制將於明年初取消。


鮑公終轉口風，美歐英料減息


　　為對抗「一世人一見」的通脹，全球央行大佬美國聯儲局自2022年3月起，以40年來最激進步伐於短短一年半加息11次，推高聯邦基金利率目標區間至5.25至5.5厘的2007年以來最高水平，觸發地區銀行危機、商業地產委靡、房貸利率高企、日圓領銜巨貶……


　　儘管通脹水平還未恢復至聯儲局的2%目標，但11月美國消費者物價指數(CPI)按年升3.1%，已較去年高位9.1%大降約6%。聯儲局在12月公布今年最後一次議息結果，一如市場預料維持利率不變，且已是連續三次暫停加息，並暗示明年減息三次共0.75厘。市場的預期更為激進，期貨市場押注聯邦基金利率2024年底低見3.76%。

 

 

美國聯儲局暗示明年減息三次共0.75厘，圖為聯儲局主席鮑威爾AP圖片


　　除了美國，歐洲、英國、加拿大、澳洲等國央行亦預期將於2024年減息，惠譽預期美、歐、英明年底前將各減息75點子；不過，標普就指，即使主要經濟體減息，但實質利率仍將長期處於高水平。


比特幣大翻身，黃金歷史新高


　　若論今年最揚眉吐氣的資產，當屬2022年深陷崩盤、破產、欺詐的比特幣，儘管全球最大加密貨幣交易所「幣安（Binance）」執行長趙長鵬官司纏身，但從年初16000美元出頭，大幅反彈一度高見44000美元以上的比特幣，帶動其身家暴增近250億美元。


　　此波漲勢來自對聯儲減息的預期，以及大行申請成立比特幣ETF刺激交投。此外，AI與ChatGPT的出現也加強了在區塊鏈應用的潛力，加上以太坊完成了上海升級、比特幣超越44000美元，標誌著虛擬貨幣今年迎來牛市。不少大行對比特幣明年的表現預測正面，普遍預期價格將介乎5萬至15萬美元。


　　另一閃閃發光的是黃金，從年初的每盎司1800美元飆至12月的最高2135美元，創下歷史新高。中國央行更是連續13個月增持黃金；截至11月底，中國黃金儲備達到7158萬盎司（約2226.39噸），較去年底增加694盎司。

 

比特幣今年一度升至44000美元以上，金價則最多飆至2135美元創歷史新高。（Shutterstock圖片）


促進港股流動性，下調印花稅


　　香港經濟疫情後的復甦情況不如預期，在高息環境持續及宏觀不穩定因素持續發酵等多重打擊下，港股成交持續低迷，港府於8月宣布成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，其後小組向行政長官李家超提交報告，建議包括下調股票印花稅。李家超最終在今年施政報告宣布下調股票印花稅，將稅率由買賣雙方各按交易金額支付0.13%下調至0.1%，相當於每買賣1萬元股票可慳稅3元。


　　對於為何不全撤股票印花稅，政府解釋，倘若將印花稅降至0%，即完全不徵收，將令庫房減少531億元收入，佔整體收入9%。不過，反觀美歐日韓等股市皆免徵印花稅，內地A股亦僅對賣方徵收0.05%。


　　另外，小組亦建議檢討股票買賣價差，降低市場資訊費用，改革GEM市場以及持續促進股票市場發展，包括促進海外發行人上市、便利上市人回購股份以及維持惡劣天氣下交易等。而亞太區首隻追蹤沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF）11月登陸港交所，被港府稱作本港及中東市場聯繫的重要里程碑。

 

為提振成交低迷的港股，施政報告宣布下調股票印花稅。（資料圖片）


新能源車明珠，後來競爭者眾


　　中國經濟復甦驚艷欠奉，但新能源車無疑是各部門最耀眼的明珠。僅11月計，汽車產量錄309.3萬輛歷史新高，其中新能源車銷量首次突破百萬，錄102.6萬輛。分品牌看，國產王者比亞迪(01211)當月銷量按年增31%至30.2萬輛，第四季有望超越特斯拉成為全球純電動車銷量的新領頭羊。


　　至於造車新勢力「蔚小理」，首11個月銷量14.2萬輛遠遜去年的蔚來，獲阿布扎比增資171億元，持股升至20%；小鵬、理想11月交付量分別企上2萬、4萬大關。三股勢力廝殺未止，由華為黑科技加持的有「百萬元內最好SUV」的問界M9乘聖誕boxing day正式上市，華為11月並宣布成立新公司，致力於世界一流的「汽車智慧駕駛系統」及「零件產業領導者」。


　　想分杯羹的還有小米(01810)，旗艦車型SU7定位「C級高性能生態科技轎車」，董事長雷軍冀望在駕駛性等機械素質上媲美保時捷Taycan Turbo，在智慧化上媲美Tesla Model S。隨著新能源車「百團肉搏」，從上半場的電動化賽道轉向下半場的智能化賽道，坊間普遍預期的2025年的決勝之役，恐提前至2024年4月底的北京車展展開。

 

小米最近舉行汽車技術發布會，會前搶先發布旗艦車型SU7首批官方拍照。（小米官方微博）


撰文：經濟通新聞部　整理：俞瑾、李崇偉

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2023 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/12/2023 16:40
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