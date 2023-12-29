【一字看2023】危．如臨大敵

2022年國際政治經濟「七國咁亂」，2023年無論國際局勢及本港經濟又新危機處處。國際方面，俄烏停火遙遙無期，以巴衝突又起；本港方面，本年度政府赤字料逾千億元，全年經濟增長恐只有3.2%，穆迪將本港評級展望降至「負面」，而零售及旅遊業復甦緩慢之餘，港人北上消費更令市道雪上加霜。



俄烏戰事膠著，大廚戲劇兵變



今年全球局勢受兩場戰火困擾，俄烏停火遙遙無期，中東以巴衝突又起。先看俄烏，經過一年多僵持後，烏軍在北約軍援下發起的春季大反攻，面對俄軍層層布防傷亡慘重。俄羅斯防長紹伊古聖誕日更宣布，已完全控制烏東頓涅茨克地區的馬林卡鎮，令俄軍有機會進入更廣闊的作戰區域。

烏軍曾發起反攻，惟面對俄軍層層布防以失敗告終。（AP圖片）



對基輔而言，儘管有無人機襲擊莫斯科、攻擊克里米亞的黑海艦隊等「戰果」，但戰事膠著令歐美盟友的「烏克蘭疲勞症」漸增。其中美國參議院共和黨人截停了拜登政府對基輔的610億美元經援，匈牙利12月在歐盟峰會上亦動用否決權否決500億歐元援烏議案，恐令烏軍在新年前陷入彈盡糧絕。



最戲劇性的是有「普京大廚」之稱的瓦格納僱傭軍集團領袖普里戈任，6月23日晚發起「清君側」兵變，揮軍距離莫斯科不足200公里，惟短短24小時就宣布結束。反目成仇未能令莫斯科變天，普里戈任本人更死於兩個月後的小型飛機空難。



以巴覆水難收，胡塞北韓挑機



另方面，10月7日的「贖罪日戰爭」50周年之際，加沙哈馬斯武裝分子對以色列發動突襲，造成逾千人死亡，大批人質被擄走；以色列總理內塔尼亞胡誓言全殲哈馬斯，並以狂轟濫炸加沙展開報復序曲，隨即進入地面戰。以巴戰爭迄今造成逾2萬名加沙巴人被殺，包括數以千計兒童，另有近6萬人受傷。

以色列轟炸加沙，報復哈馬斯武裝分子對以色列發動突襲。（美聯社）



面對人道災難，拜登堅撐以色列引發國際社會不滿，沙特、伊朗等進一步向中俄靠近，全球反戰示威此起彼伏。衝突並外溢至紅海，親巴勒斯坦的也門胡塞武裝，近期頻繁以無人機、飛彈襲擊「跟以色列有關」的商船，MSC、馬士基、英國石油公司等紛紛宣布暫停在紅海航行，五角大樓宣布組建「繁榮衛士行動」海上聯軍以保障商船安全。



此外，朝鮮半島、台海和南海局勢亦持續緊張。美國透過美日韓、美菲、AUKUS(澳英美)等多個軍事同盟組織，收緊對第一島鏈的控制。俄羅斯則在遠東加緊與中國及朝鮮建構緊密戰略合作。尤其是在朝俄兩國舉行首腦峰會後，朝鮮成功發射首枚軍用偵察衛星，提升了戰略打擊能力，並時隔一年再試射洲際導彈，三八線南北軍事對峙重新成為國際地緣政治的熱點。



港府赤字千億，穆迪展望負面



疫後復常，政府和社會都期望本地經濟年內可穩步復甦，但今年即將過去，復甦進度不似預期，港府於今年5月財政預算案預測全年本地GDP增長達3.5%至5.5%，最新11月預測卻為3.2%。而為了抗疫，政府於2020年推出防疫抗疫基金，前後共推出7輪資助計劃，動用公帑逾2500億元，亦有多輪消費券刺激經濟。疫情過去，經濟未企穩，加上賣地表現遜預期，財政司司長陳茂波最新料2023/24年度政府赤字略超1000億元，較年初時估算的544億元增加近一倍。



展望未來，內地經濟復甦未明朗，環球金融緊縮持續打擊財資市場，本地樓市繼續面對融資成本上升及需求疲弱，多項挑戰仍未消除，多間機構均調整對香港明年的經濟增長預測，其中看法最淡的是瑞銀，料經濟增速將放緩至2.5%；最樂觀是東亞銀行，預料明年增長達3.5%。



評級機構穆迪亦於12月初將香港評級展望由「穩定」降至「負面」，穆迪表示，是反映香港跟內地在政治、制度、經濟及金融方面的緊密聯繫。