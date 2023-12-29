【收市短打】港股收爐險守萬七大關，惟再向上動力有限？（有片）

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

2023年最後一個交易日，恒指高開後好淡爭持，最多曾升約50點，高見17095點但50天線（約17106）前有阻力，更加一度倒跌，最終收市微升3點，收爐險守萬七大關，報17047點，假期前成交淡靜，成交只有約750億。全年計，恒指已連跌第四年。溫傑認為，恒指重上萬七點只是因為人民幣及A股回穩，加上部分重磅股份超賣後反彈所帶動，大市未有新的利好消息支持，要再向上動力不大，萬七關附近仍有較大阻力。展望2024年，三大投資主題集中在部分景氣復甦股份，包括申洲國際(02313)、聯想(00992)及濠賭股銀娛(00027)，手機及電腦設備股已展開反彈，可以待回落後再買，而體育用品股亦可待明年第一季完成去庫存後再考慮。



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