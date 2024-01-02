阿里「二選一」案敗訴須賠京東10億，兩股齊下挫可以點部署？

阿里巴巴(09988)因「二選一」行為被內地法院判處須向京東集團(09618)賠償10億人民幣，兩隻股份今日(2日)齊下跌，但跌幅不算大。值得一提，人行同意支付寶變更為無實際控制人，意味完成阿里創辦人馬雲放棄螞蟻控制權程序，有分析指此為螞蟻完成整改程序另一指標；另邊廂，京東近日宣布大幅加薪，又為應對其他電商平台的競爭新增「僅退款」規則。惟上述消息都未能阻止阿里及京東隨大市回吐，兩股還可吸納嗎？應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

阿里「二選一」壟斷行為成立 須賠償京東10億人幣

北京市高級人民法院於上周五(12月29日)對京東訴訟浙江天貓網絡有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴集團「二選一」(指阿里要求商家只能在阿里與京東之間二擇其一)案做出一審判決，認定其濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償10億人民幣。

事件始於2015年11月，當時京東旗下京東商城向國家工商總局提出實名舉報，指控阿里巴巴擾亂電子商務市場秩序，以不正當手段壓迫商家選擇阿里旗下天貓商城。於2017年11月，京東正式向北京高院提出有關訴訟，其後阿里就審訊地方的管轄權提出爭辯，遭北京高院駁回，2019年7月最高法院再駁回其上訴請求。值得一提，中國市場監管總局於2021年指控阿里違反《反壟斷法》，對阿里罰款182億人民幣，金額是中國《反壟斷法》案件歷來最高。



京東回應指，此次判決不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的一次公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性時刻，亦將是中國反壟斷法治進程中濃墨重彩的一筆。公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制了市場競爭，損害了品牌、商家和消費者的合法權益，更削弱了市場發展的創新和活力。從2017年京東為反抗「二選一」壟斷發起的訴訟，到2023年採銷打破「超級主播價格壟斷」的行業潛規則，京東始終為品牌和商家求發展、為消費者爭低價。此次判決極大地鼓舞了京東始終堅守正道成功的商業信仰，將以更堅定的信心投身到助力實體經濟高質量發展中去。阿里則向內媒回應指，尊重法院判決結果。



人行同意支付寶變更為無實際控制人 分析：螞蟻完成整改程序另一指標

另方面，在阿里巴巴創辦人馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權近一年後，人民銀行的非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示顯示，人行已同意支付寶(中國)變更為無實際控制人。有分析相信，此為螞蟻集團完成整改程序的另一指標。內媒報道，此舉意味完成創辦人馬雲放棄集團控制權的相關程序。螞蟻集團則強調該調整不會對公司日常經營產生影響。

過去數年，螞蟻集團一直承受監管壓力，更令原本預計於2020年11月5日「A+H」同步上市計劃觸礁。其後螞蟻集團一直進行整改，最終去年1月7日馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權，被視為安撫中國監管機構之舉。

京東大幅加薪採銷員工加一倍 新增「僅退款」規則

京東近日亦有不少新聞，集團上周宣布，今年1月1日起京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，京東零售全體員工將平均加薪不低於20%。京東又召集採銷員工回歸公司，並保證加薪100%政策適用回歸公司員工。





此外，內地電商平台競爭激烈，由拼多多最先推出的「僅退款」售後服務機制陸續獲淘寶、京東等跟進，繼淘寶「不退貨僅退款」規則近日生效後，京東相關規則亦已於12月27日生效，規則包括：當商家交付消費者的商品存在嚴重劣質、貨不對辦情形，京東有理由認為商家無履行合同之意圖，交易支持僅退款或退貨退款。

（Shutterstock）

黃偉豪：業務增長慢回吐不出奇 料阿里暫於70幾元上落

中薇證券研究部執行董事黃偉豪於今日《開市Good Morning》節目指，阿里及京東今日股價表現未必與「二選一」案賠償有關，雖然事件歷時8年持續造成困擾，但已在市場預計之內，而10億人民幣罰款對阿里影響不大，故不算很利淡的消息，反而透過此類罰款落實可掃除一些不明朗因素。

黃偉豪續指，阿里及京東今日齊跌相信因去年12月中起已有些反彈，回吐部分升幅不出奇，而市場無論對阿里或京東的看法都不見特別樂觀，主要因其增長都不太快，其中阿里除淘寶天貓表現外，股價表現亦要視乎整體業務發展，過去阿里還可炒作業務重組，但自宣布部分重組計劃暫停後股價一沉百踩，今年如果再有改革或釋放價值的動作，才可令股價轉強，否則難大幅上升，暫只能於70幾元上落，不過現價應不會再大跌，始終估值不算貴。

阿里半日跌1.12%收報74.75元，京東跌2.4%報109.8元。其他重磅科技股表現各異，美團(03690)跌2.38%報79.95元，百度(09888)跌0.6%報115.4元，小米(01810)跌1.41%報15.38元，騰訊(00700)升1.23%報297.2元，網易(09999)升5.05%報147.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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