  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【車企行情】新能源車企減價戰延續，邊間車企今年跑得郁？

02/01/2024

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

 

　　各大新能源車企均已公布去年12月的交付量，龍頭比亞迪 (01211)意外地達成全年300萬輛的交付目標；理想(02015)上月交付量數字更亮眼，按年有逾倍增幅，按月亦有22％以上進帳。惟市場趁好消息爭先恐後出貨，理想開市一小時內愈插愈深，一度跌逾6％，低見138.1元，全數回吐過去兩個交易日的升幅。截至1040分，股份錄得逾2100萬元淨主動賣出，扭轉過去五天淨主動買入勢頭，即使有特大戶買貨加持﹑主動買沽比率達100：0，仍難敵散戶、中戶及大戶合力沽貨，整體主動買沽比率拉勻至48：52。黃偉豪預計，新能源車企今年雖料仍有增長，但增速及增幅難及往年。同業中需以交付量及盈利能力作評估，才能判能哪家新能源車企具投資價值；龍頭比亞迪以外，理想的交付量及盈利能力均達標，跑贏其他造車新勢力。惟現時整體行業估值偏高，不宜現價出手吸納。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=UlyqnzQ9G2o

 


 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09666

金科服務

9.310

異動股

01468

京基金融國際

0.400

異動股

01211

比亞迪股份

209.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09666 金科服務
  • 9.310
  • 01468 京基金融國際
  • 0.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 209.400
  • 82331 李寧－Ｒ
  • 18.100
  • 02369 酷派集團
  • 0.043
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 23.700
  • 目標︰$25.90
  • 09880 優必選
  • 90.200
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 66.200
  • 目標︰$74.45
  • 00777 網龍
  • 12.460
  • 目標︰$18.00
  • 02477 經緯天地
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 297.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.750
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 00005 滙豐控股
  • 62.700
  • 01769 思考樂教育
  • 3.080
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 63.400
  • 目標︰$70.00
  • 00083 信和置業
  • 8.350
  • 目標︰--
  • 00120 四海國際
  • 2.960
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
即時重點新聞

02/01/2024 12:06  《午市前瞻》恒指後市有望挑戰萬八，小米車須觀望能否符合預期

02/01/2024 12:06  恒指跌246點報16800，潤啤瀉7%理想跌6%，網易升5%

02/01/2024 09:24  《異動股》恒大汽車(708)低開8%，紐頓集團認購協議失效

02/01/2024 09:00  【國際要聞】日本石川縣能登半島發生7.6級地震，已造成8人死

02/01/2024 08:33  銀河娛樂(00027)授認股權，悉數行使涉籌5億元

02/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８１億元，買中移動沽小米

02/01/2024 08:26  【大行炒Ｄ乜】大摩唱淡內地航空股，李寧被削近三成目標價

29/12/2023 10:22  《嚟緊炒Ｄ乜》內地汽車業前景樂觀，中升長線目標３２銀

02/01/2024 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１００，一周拆息較上日跌至４﹒５％

品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

猜猜2024年世界經濟的第六大懸念
人氣文章

Member Zone

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

中國的出口
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

《新聞女王》48歲佘詩曼最強凍齡肌膚！4大獨門保養秘訣：凍薯片去水腫大法、DIY燕窩牛奶，養出少女肌！
人氣文章

Art & Living

2024十二星座運程預測1：白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女座留意！塔羅師美子分析：邊個今年易成功創業？邊個有小人說三道四？這兩個星座要小心惹伴侶反感！
人氣文章

Beauty

以最佳狀態迎接節日！Estee Lauder黑鑽塑顏系列、Tom Ford限量妝品、Hibernicis奢華身體護理！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本士多啤梨殘留農藥超標！逾227.4公斤需銷毀！分別來自邊2大縣市？食品安全專家教4招揀選貼士+清洗方法
人氣文章
馬拉松明年1月舉行！亞運三鐵銅牌體育系教授：比賽前反需減訓練量！寒冷天氣劇烈運動易引心血管疾病！3大預防方法公開
人氣文章
聖誕2023｜為Boxing Day增添儀式感！今期素食譜：濃香淮山醬汁拌雜菌薯角
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2024 12:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2024 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2024 12:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2024 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/01/2024
《午市前瞻》恒指後市有望挑戰萬八 小米車須觀望能否符合預期
人氣文章國際動態02/01/2024
伊朗向紅海派遣軍艦，或加劇緊張局勢
人氣文章財經熱話02/01/2024
【車企行情】新能源車企減價戰延續，邊間車企今年跑得郁？
人氣文章大行報告02/01/2024
【大行炒D乜】大摩削內地航空股目標價，click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning02/01/2024
黃偉豪：恒指若企穩50天線上望18000點，16700點為短期支持位
人氣文章中國故事02/01/2024
首艘國產大郵輪開啟首航，由四大央企共同運營
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金