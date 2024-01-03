蜜雪冰城遞上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀
03/01/2024
被稱為「奶茶界拼多多」的蜜雪冰城向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀。主打單價只有約6元人民幣的平價果飲、茶飲、雪糕和咖啡等的蜜雪冰城披露，公司在2023年首9個月勁賣58億杯，意味平均每日賣出近2125萬杯。
撰文：香港經濟日報
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03/01/2024
被稱為「奶茶界拼多多」的蜜雪冰城向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀。主打單價只有約6元人民幣的平價果飲、茶飲、雪糕和咖啡等的蜜雪冰城披露，公司在2023年首9個月勁賣58億杯，意味平均每日賣出近2125萬杯。
撰文：香港經濟日報
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 11:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 11:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 11:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/01/2024 11:00
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