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蜜雪冰城遞上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀

03/01/2024

　　被稱為「奶茶界拼多多」的蜜雪冰城向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀。主打單價只有約6元人民幣的平價果飲、茶飲、雪糕和咖啡等的蜜雪冰城披露，公司在2023年首9個月勁賣58億杯，意味平均每日賣出近2125萬杯。

 

 

撰文：香港經濟日報

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2024 11:19
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