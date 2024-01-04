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《午市前瞻》科技股回暖恒指望守廿天線 神華十天線可作中線部署

04/01/2024

　　恒生指數半日報16564，跌81點或0.5%，主板成交逾355億元。恒生中國企業指數報5618，跌10點或0.2%。恒生科技指數報3630，跌16點或0.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報300元，跌0.6元或0.2%，成交30.76億元；阿里收報73.65元，升0.35元或0.5%，成交13.21億元；美團收報76.6元，跌1.4元或1.8%，成交8.64億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(網上截圖)

 

李偉傑：科技板塊氣氛回暖支撐大市

 

　　恒指新年連跌第三日，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指在第二個交易日於20天線上爭持，初步看好能繼續穩守。他指，港股已大幅落後，同時遊戲股相關的科技板塊氣氛回暖，亦是支撐大市的主力。港股受A股走勢影響，日前A股表現較差，但今日內地公布財新12月服務業PMI好過市場預期，料較有利恒指守住16500。

 

電訊、煤炭及原油板塊息高兼不易受消息影響


　　恒指於2023年成功守穩17000，其中理想汽車(02015)全年升92%成為全年表現最佳藍籌，其中十大升幅藍籌之中有四隻皆為資源股份，中國神華(01088)全年升36%位列第八。李偉傑指神華已累積龐大升幅，短期內或有機會回吐。但他指，煤炭股升勢主要源於內地恢復煤炭進口關稅，境內煤炭需求量相對增加，帶動煤炭股價格節節上升，未來觀望進一步需求度。


　　李偉傑指，目前神華14RSI偏高，市場消化煤炭進口關稅利好消息後將出貨獲利，初步建議有意入手者宜待回落至10天線水平約29元再作部署。


　　他補充，電訊、煤炭以及原油等三大板塊同樣以「低市盈率、高股息」見稱，過去一年表現強勁，中線股價維持偏好預測。他提到，此三大板塊較不受市場消息影響，政策風險低，同時較不受中美關係影響，若以收息為目標，中長線持有問題不大。

 

中國神華周線圖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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