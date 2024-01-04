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【電車行情】行業淡季將至，邊啲車企今年無得留低？

04/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　內地新能源車企全數已公布去年第四季及全年交付量數據，僅得三家車企達全年交付量目標，分別為龍頭比亞迪(01211)、造車新勢力理想汽車(02015)及嵐圖汽車。當中比亞迪第四季交付量更達52.6萬輛，首次超越特斯拉(TSLA)，奪得全球電動車銷量冠軍；惟全年車銷仍不及特斯拉。比亞迪今早（4日）高開低走，現維持逾1％跌幅。截至10時45分，股份錄得近2800萬元資金淨主動買入，當中以特大戶買貨較進取，主動買沽比率達72：28。林家亨指出，近年致力發展海外市場的比亞迪者擁先行者優勢，有望提升今年賣車毛利率；在雄厚財力配合下，料今年仍能以減價促銷、提升全年交付量至超越特斯拉水平、登上車銷「世一」寶座。但他強調，同業若不抓緊開拓海外市場機會，便難保今年的盈利及在行業的生存機會。今年行業仍需面對激烈價格競爭及消費降級兩大挑戰，宜待新能源車股淡季（即農曆新年前）吸納方有較大獲利空間。

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=q0T4jPQU4CQ


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