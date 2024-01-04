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紅海危機升級運費油價齊飆，航運股抑或石油股更值博？

04/01/2024

　　繼美國海軍於周日(12月31日)摧毀3艘胡塞武裝船隻後，伊朗於周一(1日)向紅海派遣一艘軍艦，令當地局勢更加動盪。美軍護航也未能保證紅海安全，全球最大航運公司馬士基(Maersk)再度無限期中斷這一區域航行，刺激上海集運指數期貨過去12個交易日飆逾1.6倍。中東緊張局勢加劇亦推動國際油價上漲，昨(3日)大漲逾3%。航運股及石油股今日(4日)普遍造好，其中東方海外(00316)最多飆逾4%，哪類股份更值博？

 

(截自東方海外網頁媒體圖片庫)

 

馬士基繼續停航紅海　上海集運指數期貨12天飆逾1.6倍

 

　　上海集運指數(歐線)期貨再次飆升，昨日午後主力EC2404合約觸及漲停價位2353.9點。至此，在過去12個交易日，上述主力合約共出現9個漲停，較本輪上漲前夕的899.2點已大漲161.78%。據內媒《21 世紀經濟報道》，原因仍是紅海事件復航反覆。全球最大航運公司馬士基(Maersk)周二(2日)宣布由於一艘船隻周末遭到胡塞武裝分子襲擊，部分原定駛經紅海的船隻繼續擱置，直到另行通知。目前一些全球最大航運公司拒絕通過蘇伊士運河，這將導致歐洲與亞洲之間運輸變得更加複雜並進一步推高運費，法國達飛海運集團CMA CGM已宣布，從亞洲至地中海地區的貨櫃運費將加價最多一倍。


　　去年12月起，也門胡塞武裝組織的襲擊目標擴大至所有駛向以色列港口的船隻。12月9至15日，馬士基、赫伯羅德的貨櫃船受到襲擊。多家海運巨頭隨即宣布，暫停所有紅海貨櫃船運輸或繞道好望角。此後，隨著紅海危機不斷發酵，集運指數(歐線)期貨自12月18日展開本輪上漲。標普分析師Kevjn Lim表示，武裝分子最新瞄準一些與以色列沒有明確聯繫的船隻，若伊朗或胡塞武裝分子沒有表現出緩和局勢意願，相信未來針對商船及美國海事船隻的攻擊只會有增無減。

 

摩通：紅海危機惡化加劇供應鏈困境　看好中遠海控東方海外等


　　摩通發表最新研報指，隨著紅海危機惡化，愈來愈多的航運公司暫停相關地區的航道運輸，直至另行通知，因此唯一的選擇就是沿更長的航線重新安排航線。與2021年蘇伊士運河堵塞不同，今次巴拿馬運河和蘇伊士運河同時出現雙重危機，分別由氣候變化和軍事行動造成。考慮到旱情已經造成巴拿馬運河過境限制，預計最新的事態發展將進一步加劇供應鏈的困境。集裝箱航運業將是最大的受惠者，其次是油輪和散貨船。摩通重申看好覆蓋的亞洲航運公司，包括中遠海控(01919)、東方海外及太平洋航運(02343)等。


　　大和近日亦指，上海出口集裝箱運價指數自去年11月底上升，近期紅海襲擊事件導致供應鏈中斷及運價進一步上升，指數內歐洲及地中海航線每標準箱運費至上月22日升至1497及2054美元，為去年新高，相信地緣政治緊張將繼續對短期運價造成顯著及正面影響。歐洲市場航運佔中遠海控去年上半年收入22%，歐洲貨櫃碼頭收入佔同期收入額外2%。據了解公司沒有計劃恢復紅海航線，將繼續改道好望角，並徵收更高運費，相信改道造成的更長航程時間，有助部分吸收新航運載能，大和維持中遠海控「買入」評級，惟將目標價由13元降至9.6元。


利比亞油田停產伊朗發生恐襲　OPEC+承諾維持石油市場穩定

 

　　中東緊張局勢加劇亦推動原油價格上漲，紐約期油昨上漲3.3%，結算價報每桶72.70美元；布蘭特期油上漲3.1%，報每桶78.25美元。另石油輸出國組織(OPEC)成員國利比亞最大油田沙拉拉油田(Sharara field)因一群抗議人士干擾而暫停生產。此外，以色列加強對加沙地區轟炸，此前以色列與伊朗支持的巴勒斯坦哈馬斯組織的戰爭延伸到黎巴嫩，哈馬斯副領導人在貝魯特遇害，以色列既未證實也未否認對此負責。此外，昨晚伊朗發生恐襲，南部城市克爾曼發生連續爆炸，95人遇難，至今未有組織承認責任，伊朗揚言報復。美國國務院發言人米勒否認美國涉及事件，並指沒有理由相信事件涉及以色列。

 

　　另方面，早前OPEC+發表聯合聲明指，該組職承諾努力維持未來石油市場穩定，並保持團結。OPEC+三位消息人士向路透透露，該產油國聯盟計劃於2月初召開聯合部長級監督委員會(JMMC)會議，預計商討減產事宜。在11月30日舉行的上一次JMMC會議上，OPEC+同意在第一季自願減產約220萬桶/日，其中沙特同意延長目前的自願減產行動。

 

專家：中東地緣政治風險近期難落幕　料油價再漲15%

 

　　分析人士相信，中東地緣政治風險近期難落幕，預測油價或許會因此再漲15%。Rapidan Energy創辦人Bob McNally指，中東緊張局勢並無緩解跡象，以色列與哈馬斯的衝突或許會捲入更大的產油國，估計地緣政治事件撼動原油供給的機率至少有30%，地緣政治風險至少會讓布蘭特油價由目前約78美元再漲12美元。若伊朗繼續密集攻擊紅海船舶，肯動會造成更大威脅，尤其是若伊朗決定進攻石油與天然氣運輸幹道——荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。荷莫茲海峽是波斯灣與世界連結的唯一水道。


　　不過，Oil Price Information Service(OPIS)首席石油分析師Denton Cinquegrana認為，中東局勢益發緊張，但對油價的提振程度不大，因為原油產能並未受到衝擊。相信航運成本及時間面臨的風險最高，而非油輪通過紅海的幹道。

 

黃德几：運費飆升航運股未必獲益　中海油12.6元可吼

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，即使美軍護航亦未能保證紅海安全，很多航運公司包括馬士基都相繼停航紅海，無疑會刺激各類運費指數飆升，為航運股帶來炒作，但運費上升會反映於成本，即使可將此成本轉嫁也不一定能帶來盈利。現時局勢發展至美國及伊朗軍事介入，確令局勢更複雜，但航運公司盈利長遠要看環球經濟貿易，以此而論，行業前景不太樂觀，不宜追入。

 

　　另方面，黃德几不認為油價還有很大上升空間，他指OPEC+影響力已下降，很多產油國都已脫離該組織，近期見其即使宣布減產也難刺激油價明顯上升，油價往後走勢同樣要視乎環球經濟前景。不過，在「三桶油」中，中海油(00883)仍可吼，因其股息率很高，且派息政策清晰，但股價已跑贏大市，加上內地成品油價受制需求放緩有下跌壓力，股價升至14元料有很大阻力，若想吸納可待回至20天線約12.6元。


　　石油股及航運股今日普遍上升，中海油升2.77%收報13.36元，中石油(00857)升2.68%報5.37元，惟中石化(00386)跌0.49%報4.07元。航運股方面，中遠海控升4.15%報8.28元，東方海外升3.48%報115.9元，中遠海能(01138)升0.13%報7.7元，太平洋航運升1.55%報2.62元，海豐國際(01308)升5.11%報14元，中遠海能升0.13%報7.7元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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