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內地元旦旅遊數據佳，相關股獲券商唱好，攜程連日造好仍可追入？

05/01/2024

　　大市今年開局表現麻麻，但亦有股份表現突出，其中內地線上旅遊平台龍頭攜程集團(09961)據報去年簽約逾2100家線下門店，打破歷年紀錄並遠超2019年之時，今日(5日)股價最多飆近半成，為表現最佳藍籌，並已連升7日。事實上，近日旅遊相關股利好消息不斷，包括內地公布元旦假期全國有1.35億人次出遊，按年增逾1.5倍，國內旅遊收入升兩倍至797億元人民幣，相關股獲券商唱好。隨著春節假期臨近，訂票出遊需求大，攜程可能還會繼續上升，可否追入呢？

 

（攜程集團官網截圖）

 

攜程去年簽約逾2100家線下門店　門店規模重回6500家

　　據內媒報道，攜程旗下位於吉林省首家線下門店在長春開業，標誌著攜程在2023年簽約超過2100間線下門店，遠超2019年的1375間，打破歷年新簽約門店數量的紀錄。截至目前，攜程旗下品牌門店數量已重回6500間，並在長春、張掖等疫情前未觸及的城市落腳扎根。攜程旅遊渠道事業部CEO張力表示，2024年攜程門店繼續提升數量，同時也會全面啟動質量體系的疊代。


　　據攜程披露數據顯示，2023年遊客在攜程線下門店購買國內旅遊產品人均花費1426元人民幣，較2019年增長近40%；海外產品人均花費5269元人民幣，較2019年增長16%。

 

元旦全國1.35億人次出遊按年增逾1.5倍　攜程：跨年遊訂單量增近1.7倍

 

　　另外，文化和旅遊部近日發布2024年元旦假期文化和旅遊市場情況。經測算，元旦假期3天，全國國內旅遊出遊1.35億人次，同比增長155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；實現國內旅遊收入797.3億元人民幣，同比增長200.7%，較2019年同期增長5.6%。


　　多家在線旅遊平台披露的數據顯示，2024年元旦假期國內出遊預訂量同比增長超1倍。攜程數據顯示，國內跨年旅遊訂單量同比增長168%，出境遊訂單量同比增長388%。飛豬數據顯示，線路遊、酒店預訂量增速最快，分別同比增長近3倍和近2倍。同程旅行(00780)的報告顯示，元旦假期期間，平台主要業務訂單量均創下歷史同期新高。

 

國金證券料內地出行鏈修復持續　富瑞予攜程目標價453元


　　國金證券發表研報指，本次元旦國內旅遊人次、收入恢復數據略好於預期，該行持續看好國內旅遊、餐飲理性繁榮，出境遊補償性需求隨供應量恢復仍有較大釋放空間，展望2024年，出行鏈修復持續，目前板塊處於預期、估值探底階段，建議積極關注。

 

　　富瑞預期攜程2023年第四季收入和非公認會計準則利潤率將合符預期。與2019年相比，預期其2023年第四季總收入將增長21%至101億元人民幣，毛利率達79%，非公認會計準則營業利潤達18.4億元人民幣。長遠而言攜程將受惠於線下至線上的持續轉變、用戶參與度增加，以及海外旅遊需求增加，維持目標價453元及「買入」評級不變。


　　民生證券亦指，攜程作為國內在線旅行社(OTA)龍頭，品牌優勢深厚，國內遊業務基本盤穩固；國人出境遊滲透提升空間大，在「供應鏈資源+服務優勢」下國人出境仍是攜程未來的長期邏輯之一，同時全球化布局也打開攜程未來的發展空間。

 

溫鋼城：春節訂票需求大股價或再升　惟回至280元買較穩陣

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，攜程股價近一兩星期已見「開車」格局，今周表現的確不錯，可予目標價300至330元，但現價已升至近300元，較為尷尬，幸今日欲上試去年9月頸線，而8月有個小雙頂處於約295元，若企穩料走勢向好，但裂口頗大有機會回補。不過，很快會放春節假期，如打算去旅行至遲現在要訂機票，因短期需求大，攜程股價再往上走機會高，有貨可繼續持有，無貨可待其回落些少或分注買入。今日其股價已遠離保歷加通道之上，可能會回落，短期10天線也升得頗急，正處於276元，與現價相差20元，回至280元買入較穩陣，如未能忍手「志在參與」可先買一手，也可改買同程旅行(00780)，但仍以攜程為首選。

 

　　攜程半日升3.69%收報297.6元，連升7日，累升12.9%，成交3.5億元，同程旅行則升3.21%報14.8元。其他旅遊相關股表現各異，中國中免(01880)升0.83%報73.3元，復星旅遊文化(01992)跌0.7%報5.68元，中國生態旅遊(01371)無升跌報0.23元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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