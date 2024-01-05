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佐丹奴(709)低開14%，料全年僅多賺最多三成

05/01/2024

　　佐丹奴國際(00709)現價跌13.9%，報2.3元，該股成交約78萬股，涉資179萬元。

 


　　佐丹奴國際公布，截至2023年12月31日止年度，預計溢利介乎3.25億元至3.45億元，相對於2022年同期淨溢利2.68億元增長介乎21%至29%。集團指，截至2023年6月30日止六個月錄得淨溢利1.9億元。集團預計於2023年12月31日止下半年度錄得淨溢利介乎1.35億元至1.55億元，此乃歸功於大中華區的利潤改善。


　　集團截至今年6月30日之中期純利為1.9億元，按年升95.9%。


　　現時，恒生指數報16573，跌72點或跌0.4%，主板成交近13億元。國企指數報5620，跌28點或跌0.5%。恒生科技指數報3627，跌27點或跌0.8%。


　　即月期指新報16601，跌77點，高水28點。即月國指期貨報5626，跌35點，高水5點。即月科指期貨新報3638，跌24點，高水31點。

 

撰文：經濟通市場組

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