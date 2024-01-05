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《午市前瞻》港股缺乏消息推動向上 攜程宜待回落至288元再吼

05/01/2024

　　恒生指數半日報16622，跌23點或0.1%，主板成交逾440億元。恒生中國企業指數報5641，跌7點或0.1%。恒生科技指數報3613，跌41點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中移動(00941)；騰訊收報292.6元，跌6.2元或2.1%，成交36.81億元；阿里收報71.85元，跌2.2元或3%，成交16.71億元；中移動收報65.7元，升1.65元或2.6%，成交9.04億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中移動。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報78.3元，升0.8元或1%，成交8.13億元。

 

(攜程網頁截圖)



連敬涵：恒指16500已見支持


　　恒指連續第三日於20天線之上爭持，恒豐證券資產管理部總裁連敬涵向《經濟通通訊社》表示，本周初恒指調整幅度較預期大，但連日企穩20天線，料16500水平已見支持。但他提到，本周未見利好消息，故市況維持膠著狀態，預計恒指將於16400至16800窄幅上落，後市能否向上突破有待觀察。


攜程回落再吼  飛揚爆上值得留意


　　內地元旦旅遊旺季火爆，帶動旅遊相關股份炒作。藍籌股攜程(09961)上日突破250天線，今日進一步以裂口高開後曾上破300元。連敬涵指，除了憧憬新春旺季外，更大的上升動力主要來自日前中國和泰國宣布，從3月起永久互免對方公民簽證入境，將長線增加前往泰國旅遊意欲，有利整體旅遊股後市。


　　不過，他指今日攜程裂口上升後，預計要補回裂口，投資者宜待股價重返約288元才吼入，但礙於300元會有阻力，要等消息進一步發酵後才有機會上試330元。另外，連敬涵亦點名旅行社股份飛揚集團(01901)，指其受中泰免簽證消息帶動落鑊熱炒，如可連日企穩1.05元，不妨跟進。 

 

攜程股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

飛揚股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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