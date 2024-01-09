  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

BC科技彈11%領漲概念，比特幣重上37000美元

09/01/2024

　　BC科技集團(00863)現價升11.5%，報8.9元，該股成交約34萬股，涉資299萬元。

 


　　市場憧憬美國監管機構本星期內將批准首隻直接投資於比特幣的ETF，消息帶動比特幣一度突破47000美元水平，為2022年4月以來首次，比特幣現報46545美元。


　　貝萊德、Ark和其他幾間機構周一就發行直接投資於比特幣的交易所上市基金，向美國證券交易委員會提交了修改後的申請表。提交修改後S-1申請表的還有富達、景順、Galaxy Digital和WisdomTree等公司。分析認為，這是獲得批准的最後一步。


　　消息同步帶動多隻比特幣概念股及ETF；BC科技集團升11.5%，報8.9元；新火科技控股(01611)升8%，報2.02元；FA三星比特幣(03135)升6.3%，報18.46元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅8.6%；FA南方比特幣(03066)升6.1%，報18.92元。


　　現時，恒生指數報16264，升39點或升0.2%，主板成交逾35億元。國企指數報5487，升6點或升0.1%。恒生科技指數報3516，升31點或升0.9%。


　　即月期指新報16311，升58點，高水47點。即月國指期貨報5503，升19點，高水15點。即月科指期貨新報3525，升37點，高水26點。


　　上證綜合指數報2882，跌5點或跌0.2%，成交134.41億元人民幣。


　　深證成份指數報8952，升4點或升0%，成交192.1億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

72.250

異動股

00027

銀河娛樂

40.900

異動股

01468

京基金融國際

0.265

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 72.250
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.900
  • 01468 京基金融國際
  • 0.270
  • 00352 富陽
  • 0.118
  • 01616 一元宇宙
  • 0.026
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.230
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.020
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.360
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.780
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.650
  • 目標︰$25.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 287.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.050
  • 00005 滙豐控股
  • 63.700
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 00941 中國移動
  • 65.950
報章貼士
  • 02099 中國黃金國際
  • 35.000
  • 目標︰$38.50
  • 00083 信和置業
  • 8.260
  • 目標︰$12.00
  • 02039 中集集團
  • 5.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2024 07:50  《國金頭條》科技股七巨擘齊頭並進，美股大翻身納指升近320點

09/01/2024 07:53  京東(09618)美上市子公司達達營銷服務收入存疑，開展審查

09/01/2024 07:53  騰訊控股(00700)昨斥5億元購回174萬股

09/01/2024 08:33  《盤前攻略》美股回升，滙控ADR較港股飆3%，恒指萬六覓支持

09/01/2024 07:53  《新股上市》中深建業(02503)公售超購逾57倍，今早掛牌

09/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１４﹒２９億元，買中海油沽騰訊

09/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】阿里目標價被劈逾三成，滙控獲控目標價

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

09/01/2024 10:46  《財資快訊》美電升報７﹒８０８４，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

BC科技彈11%領漲概念，比特幣重上37000美元
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指反彈浪已完，再向下或試15972點低位
人氣文章

新聞>中國故事

商務部等四部門：推動福建自貿試驗區對台先行先試
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

潮汕大食遊（一）
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

潮汕大食遊（一）
人氣文章

行政人員

包容團隊有不同想法意見！多元共融有助企業創新應變、吸人才！MSCI董事總經理：管理者宜保守激進兼備
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

迎接新一年之際，勿忘昔日美好！俯拾文化寶藏、學習珍惜
人氣文章

Art & Living

別了，我的大叔！《上流寄生族》李善均逝世：演活治癒人心的暖男大叔，最後卻療癒不了自己
人氣文章

Fashion

me ISSEY MIYAKE首間專門店登陸！入手人氣Trunk Pleats Bag！輕巧靈動的設計，重新詮釋三宅一生褶皺美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕冬至叫到會中伏！9人吃同一食物肚痛腹瀉！一種細菌長期冷卻迅速繁殖、常見於餸汁！
人氣文章
派對後為身體排毒！3大DIY排毒食譜推介：零負擔菠菜粥、燃脂蔬菜湯、最強牛蒡排毒湯，養出好腸胃！
人氣文章
醫健通 | 政府於18區郵政局設醫健通開戶服務！哪些服務必須用醫健通？對邊幾類情況最有用？即睇郵局名單及登記懶人包 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2024 11:42
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2024 11:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2024 11:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2024 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/01/2024
BC科技彈11%領漲概念，比特幣重上37000美元
人氣文章開市Good Morning09/01/2024
黃瑋傑：恒指反彈浪已完，再向下或試15972點低位
人氣文章中國故事09/01/2024
商務部等四部門：推動福建自貿試驗區對台先行先試
人氣文章香港要聞09/01/2024
李家超:1至4月有40多項大型活動和國際會議舉行
人氣文章市場動向09/01/2024
差異化優勢奠定現製飲品領軍地位 蜜雪冰城啟動香港IPO
人氣文章財經熱話08/01/2024
東亞：上半年恒指目標19800-20000點，料美國年中減息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金