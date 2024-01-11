上調今年新增項目目標獲大行唱好，藥明生物股價飆升可再吼？

藥明生物(02269)上月初向投資者匯報業務，料公司今年上半年增長受壓，令股價兩日瀉逾三成，自此一沉不起。不過，公司最新指有信心今年繼續實現穩健增長，並上調今年藥物開發新增項目數目標，獲多間大行唱好，公司同時公布與德國藥廠BioNTech就兩款單株抗體達成研究服務協議，刺激今日(11日)股價最多飆近兩成，半日則升約8%，可否再吼呢？

（藥明生物網頁截圖）

上調今年新增項目目標至110個 與BioNTech就兩款單抗達研究協議





公司將於今日出席第42屆年度摩根大通醫療健康大會，會上將進行包含公司業務營運的若干資訊的簡報。公司早前披露業務及財務狀況依然強勁，於2023年新增132個項目，項目總數達到698個，其中包括9個III期及商業化「贏得分子」項目，以及24個CMO項目。該等項目驗證了客戶對公司的CMO能力及規模的信任及認可，CMO項目數的增加將進一步提升公司近期收益。透過「跟隨分子」策略以及提升建立多個技術平台以賦能多種技術的能力，公司有信心在今年繼續實現穩健增長，並對未來充滿信心。

公司透露新增項目數在去年第一季受生物技術融資放緩影響最大，但自第二季以來已開始復甦，下半年強勁恢復。北美貢獻約55%的新增項目，中國區新增項目數佔比大幅反彈至25%。藥物開發業務增長強勁，今年新增項目數目標由80個提升至110個。另愛爾蘭基地產能爬坡好於預期，估計將於今年實現盈虧平衡，比原計劃提前一年。

另外，內地傳媒報道，藥明生物宣布旗下生物新藥研發服務部與致力於為癌症和其他嚴重疾病研發創新療法的新一代免疫療法公司BioNTech達成一項研究服務協議，藥明生物通過其專利技術平台為BioNTech開發針對兩個未披露靶點抗體，用於研發新一代候選藥物。藥明生物將獲得2000萬美元首付款，並有資格獲得研究、開發、註冊和商業化里程碑付款以及分級銷售提成。

里昂：上月單月新簽41個項目勝預期 評級升至買入目標價37元

里昂發表研報指，藥明生物去年12月意外地下調對2023至2025財年管理層指引後，公司最新公布去年新增項目達132個，即2023年12月單月簽下了41個項目，優於市場預期。公司表示2024年目標是新增110個項目(原來為80個)，以反映今年第二季需求潛在強勁復甦。公司預計2024年上半年經調整盈利實現增長，略上調2024年全年指引，收入和調整後收入從低雙位數上升至中雙位數。



里昂指，鑑於2024年的新項目指引，自2023年12月以來客戶信心的改善，以及最近的股價調整，當前股價的下行風險有限，將評級從「增持」上調至「買入」，維持目標價37元，相當於預測市盈率23倍及動態市盈率1.2倍，料其2025至2027財年每股盈利複合增長率19%。

瑞銀：公司對今年復甦樂觀予目標價39元 高盛：收入仍具不確定性

瑞銀表示，藥明生物更新其2024年的指引，其收入及經調整純利均上調至中雙位數，而今年下半年上述兩者或加速至按年增長30%，而2023年共新增項目132個，使項目總數達到698個，瑞銀計算出公司在去年12月及去年第四季新項目數量分別為41個及71個。公司對今年的復甦感到樂觀，將2024年新增項目目標上調至110個，公司亦對全球合同研發及生產組織(CDMO)行業復甦更加樂觀，瑞銀看好公司服務品質，亦看好其「跟隨分子」等策略，並對全球生物製藥資金復甦亦有利於其營運改善充滿信心，予目標價39元及「買入」評級。

高盛指，藥明生物新簽約項目指引增加為需求復甦正面訊號，及潛在推升公司2024、25年收入前景。不過，簽約項目轉換收入時間滯後，每個項目收入規模亦具不確定性，因此有待公司更多具指導性的積存數字更新，維持公司2023至25年收入分別上升10%、14%、27%預測。惟分別下調公司2023至25年純利預測6.5%、4.1%、4%，以反映投資組合潛在公允值較高損失；現時估算公司同期經調整純利分別按年下跌5%、增長14%、增長28%。管理層較早前上調2024年新增項目目標至110個，今年收入增長幅度料為中雙位數，而去年新增132個項目亦好於預期，予「買入」評級，惟將目標價由53.5元降至50元。

郭家耀：更新指引消息正面 惟市場信心未復只宜小注長線吸納

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀指，藥明生物更新指引上調今年新增項目數，消息正面。不過，之前公司試過未能做到指引要求，可再等候公司年中更新指引。事實上，近幾年受中美角力及行業監管影響，市場信心仍需時建立，加上中資股估值已大不如前，現需觀察公司能否真的達到指引目標，並見到有助提升盈利。投資者如持有藥明生物可能都是之前40、50元的蟹貨，暫不宜加注；如果無貨則可小注買入，但要有長線持有準備。

藥明生物半日升8.04%收報30.25元，最多升19.29%至33.4元，連升兩日，累升14.8%，成交21.51億元。其餘藥明系股份亦造好，藥明康德(02359)升4.73%報77.55元，藥明合聯(02268)升6.2%報31.7元，藥明巨諾(02126)升3.13%報2.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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