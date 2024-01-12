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《嚟緊炒D乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標99銀

12/01/2024

　　阿里巴巴(09988)主要於內地經營互聯網及增值電信服務，亦從事雲計算、數字媒體及娛樂業務。

 

（阿里巴巴官網媒體資料庫）


　　按照美國會計準則，阿里巴巴截至2023年9月30日止六個月業績，錄得股東應佔溢利620.38億元人民幣，按年增長27.5倍；期內，營業額增11.2%至4589.46億元人民幣。


　　佔總營業額43.1%之淘天集團，營業額增8.3%至2126.07億元人民幣，其中，內地零售商業之營業額增長8.3%至2023.88億元人民幣，內地批發商業增加8.8%至102.19億元人民幣；阿里國際數字商業之營業額增46.8%至466.34億元人民幣，其中，國際零售商業之營業額增66.2%至361.16億元人民幣，國際批發商業之營業額增4.8%至105.18億元人民幣。


　　另外，本地生活服務之營業額增22.4%至300.14億元人民幣；菜鳥集團之營業額增29.3%至459.87億元人民幣；佔總營業額10.7%之雲智能集團，營業額增加2.6%至527.13億元人民幣；大文娛集團之營業額增21.4%至111.6億元人民幣；佔總營業額19%之其他業務，營業額微增0.4%至93.85億元人民幣。


菜鳥進軍美集運市場，值得看好


　　消息一出，多間大行下調阿里巴巴目標價；其中，大和下調阿里巴巴目標價5%，由114港銀下調至108港銀，但維持「買入」評級；另外，富瑞發表研究報告指，料阿里巴巴能夠推動人工智慧創新並釋放TTG和雲端之間的協同效應，惟將目標價由145港銀下調至133港銀，予「買入」評級。


　　另一方面，日前，據內媒報道，菜鳥宣布正式進軍美國集運市場，為全美華僑華人和留學生提供穩定可靠的電商包裹集運服務。報道引述菜鳥海淘出口物流部相關負責人表示，在美國市場，菜鳥提供空運和海運兩大集運產品。網購中國商品，若使用空運集運，從集運倉發貨後，最快可5日達，而海運個人拼團運費最低僅12元人民幣。


　　技術走勢方面，阿里巴巴由去年8月高位約99銀水平反覆下跌，形成一個完美跌浪，上月中低見66.8銀水平，累積跌幅逾32%，惟於66.8銀築底後，一度反彈至76銀水平，及後再調整，於68銀水平見底再反彈，錢駿認為，低高腳雙底形態已成，建議現價71.4銀買入，首站80銀，中線上望85銀，長線以99銀為獲利目標，跌穿60銀止蝕。

　

 （經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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