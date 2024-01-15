傳文心大模型為內地軍方所用，百度恐遭封殺股價急挫不宜沾手？

據報內地有軍方相關的研究室正使用百度(09888)旗下文心大模型，雖然百度指與研究室沒有任何合作或隸屬關係，對研究項目一無所知，但市場仍憂慮其可能因此遭西方封殺，百度ADR上周五(12日)於美股急挫7%收報109.11美元，今日(15日)港股百度更重挫一成。不過，最近有券商指人工智能(AI)是今年重點投資主題，百度近日亦獲大行唱好，可趁低吸納抑或風險太大不宜沾手呢？

（截自百度官網「我們的故事」宣傳片）

百度：對研究項目毫不知情 大華繼顯：投資者憂遭美國封殺

據《南華早報》報道，中國人民解放軍戰略支援部隊的一個研究實驗室已經在百度的文心和科大訊飛(深:002230)的Spark上測試了其AI系統。不過，據《彭博》引述百度回應指，與該研究室沒有任何關聯或其他合作關係，百度對這個研究項目毫不知情，如果它使用了百度的大語言模型，那應該是網上公開的版本。



大華繼顯指，投資者擔心美國政府可能會在這篇報道發布後針對百度採取措施，由於對中國市場的整體情緒低迷，美中關係依然緊張，因此無論消息是否屬實，投資者都會先行拋售。



中信證券建議關注多模態AI落地對算力促進作用及國產替代

另方面，有券商唱好AI，指其是今年重點投資主題。中信證券最近發表研報，預計2024年算力仍是投資主線，建議關注多模態AI落地對算力的的促進作用以及國產替代。多模態AI的發展下，算力芯片、服務器、液冷環節都有望直接受益，AI時代網絡架構與連接技術產生變革，同時終端AI也有望落地帶動相關投資機會。

國產替代方面，中信證券建議關注國產芯片與先進封裝兩大環節，關注國內AI廠商的供應鏈變化以及國內製造帶來的相關廠商市場份額提升。

大摩：百度目標雲業務收入錄雙位數增長 予目標價150美元

另摩根士丹利近日發表研報指，儘管面臨宏觀挑戰，百度集團首席財務官仍對人工智能賦能的業務前景保持樂觀，預計在利用AI增強搜尋能力後，廣告市佔率損失將縮小，管理層重申廣告收入的增長速度快於GDP的增長速度，目標雲業務收入以雙位數增長，從2023年第三季到第四季到2024年增長率持續提高。預計雲業務將在2024年保持錄得盈利，予目標價150美元，維持「增持」評級。

大摩又指，百度早前終止以36億美元收購歡聚集團旗下YY直播平台，對百度屬正面消息，因為直播業務與百度核心業務相關程度不大，百度在2020年提出收購主要因為在短片及直播行業來自抖音及快手(01024)的競爭加劇，但現時百度的焦點已轉向生成式人工智能(Generative AI)，而在這方面，百度已被視為主要的行業領先者。此外，直播行業前景趨淡，宏觀經濟疲弱令直播「打賞」收入減少，同時面對監管壓力及其他短片平台的競爭，估計YY直播收入及盈利自2020年後已顯著減少，估值可能只有10億美元。放棄收購後，百度的核心淨現金將會增加，有力再投資於AI。

另中銀國際指，在中國人工智能廣告市場中，百度不論在基礎模型、還是人工智能驅動的應用程式方面均明顯領先，並相信人工智能將在各個方面徹底改變在線廣告行業。該行調整百度在2023至2025年的收入預測及匯率，並重申對百度在中國互聯網行業首選「買入」建議，將目標價由193.2元降至190元，認為其低於3年交易範圍內一倍標準的股價很有吸引力。

溫傑：市場憂百度如華為般被制裁 AI股暫沒好選擇

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有國家軍工背景的機構利用「文心一言」做軍事上的分析，百度已否認雙方有合作，指機構所用為公開版本，只要付費任何人都可以用，不過市場始終會聯想百度如果與軍方、共產黨或中國政府拉上關係，可能會如華為一樣被制裁，甚麼也不賣給公司，甚麼也不可以做，對公司衝擊會很大，這無疑是利淡消息，百度只能隨ADR下跌。

溫傑續指，港股缺乏AI股，只有百度、聯想(00992)及商湯(00020)，其中百度最大隻，但其業績數據很難分析，業務包括搜尋器、愛奇藝及AI，其中AI更非單一服務，要滲入其他層面，而即使AI方面業績理想，其他範疇未必有好表現，當中搜尋器增長空間就不大。至於聯想，可說異軍突起，股價表現令人意外，但今年可給予的全年目標也只是10.8元，之前一早已升越此目標，現應逐步鎖定利潤，不應再買入。連唯一可吼的AI股聯想都應該沽出，港股中暫沒甚麼好選擇。

百度半日跌10.12%收報102.1元，成交13.63億元。聯想則跌0.95%報10.46元，商湯無升跌報1.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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